Judecătoarea Adriana Stoicescu, despre protestul anti-Savonea: Binomul nu a murit, binomul s-a reinventat. Hidrei i-au mai crescut nişte capete

Într-un mesaj publicat pe Facebook, magistrata îi acuză pe organizatorii manifestației de atac la adresa sistemului judiciar și a celor care îl reprezintă.

Stoicescu afirmă că protestatarii privesc magistrații „cu dispreț” și îi transformă în ținte publice, pe baza unor informații pe care ea le consideră „false și manipulatorii”. „Oamenii noi, cu valori europene, stau față în față cu noi, slujbașii statului. Și ne tratează ca pe dușmanii poporului”, scrie judecătoarea, susținând că unii manifestanți ar fi ajuns chiar să „le dorească moartea” magistraților, după cum au înțeles din mesajele liderilor civici.

„Statul român nu mai există. Se dorește dinamitarea puterii judecătorești”

Judecătoarea consideră că protestul nu o vizează doar pe Lia Savonea, ci reprezintă o tentativă de a submina independența Justiției. Ea susține că „statul român nu mai există” în momentul în care protestele ajung să fie îndreptate împotriva judecătorilor instanței supreme și a conducerii CSM.

„Pretextul Savonea ascunde, de fapt, adevăratele ținte: judecătorii Înaltei Curți și procurorii DNA. Ceasul ticăie. Vor face orice pentru a se salva”, transmite Stoicescu, acuzând că presiunile publice ar avea legătură cu dosare sensibile și cu încercarea unor persoane influente de a evita răspunderea penală.

„Binomul s-a reinventat”

În mesajul său, magistrata susține că structuri „informale” care ar fi influențat sistemul judiciar în trecut continuă să existe, într-o formă nouă. „Binomul nu a murit, s-a reinventat. Hidrei i-au crescut alte capete”, afirmă Stoicescu, sugerând că anumite grupări ar încerca să recapete controlul asupra Justiției.

Protest în fața ICCJ, organizat de mai multe ONG-uri

Corupția Ucide, Rezistența și Declic – organizații civice implicate frecvent în proteste legate de justiție – au anunțat pentru vineri seară un protest în fața sediului Înaltei Curți. Acestea îi reproșează Liei Savonea că, în mandatul ei, instanța supremă ar fi dat mai multe decizii controversate, prin care persoane condamnate pentru corupție au fost eliberate.

Mesajul judecătoarei se încheie cu o formulă provocatoare

În finalul textului, Stoicescu își reafirmă susținerea față de șefa ICCJ, încheind mesajul cu: „Je suis Savonea”.

Iată mesajul integral al judecătoarei Adriana Stoicescu:

"Încerc să scriu nişte chestii cât de cât inteligente, cu gândul la demersul societăţii civile, aia bună şi europeană, care, azi, va protesta în faţa Inaltei Curţi.

Încerc şi nu izbutesc.

Pentru că nu pot să înţeleg dimensiunea mizeriei, a minciunii scabroase, a manipulării, de o josnicie imensă, la care se pretează intelectualii vremii.

Azi, oamenii noi, cu valori europene, stau faţă în faţă cu noi, slujbaşii statului.

Şi ne scuipă, de la înălţimea lor kantiană, cu dispreţul suveran al stăpânului când îşi priveşte sluga.

Oamenii simpli, care, de cele mai multe ori, nu au nicio vină, pentru că sunt manipulaţi greţos, stau faţă în faţă cu noii duşmani ai poporului, judecătorii.

Şi ne doresc moartea, pentru că asta au înţeles din minciunile înţelepţilor de rit modern.

Am încercat să explic, atât cât îmi permite deontologia, cât de mult sunteţi minţiţi în problema pensiilor noastre.

Cât de mare este minciuna legată de prescripţie şi obligaţiile judecătorilor.

Nimeni, absolut nimeni nu mai vrea să asculte.

Să înţeleagă.

Prin organizarea acestui protest, împotriva judecătorilor Înaltei Curţi, a preşedintelui instanţei supreme şi a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Statul român nu mai există.

Pentru că asta se doreşte : dinamitarea puterii judecătoreşti.

Pentru că vine scadenţa.

Atât.

Binomul nu a murit, binomul s-a reinventat.

Hidrei i-au mai crescut nişte capete.

Atât.

Pentru că, iată, lumea se schimbă, iar teama este tot mai mare.

Şi pentru că hoţii încă speră la magistraţi pe culoare favorabile, la câmpuri tactice înfloritoare, doresc să îi elimine pe cei care azi le stau în gât.

Pretextul Savonea ascunde şi celelalte ţinte : judecătorii Înaltei Curţi, procurorii DNA.

Ceasul ticăie.

Iar ei au nevoie de protecţie.

Pe care, azi, nu o mai au.

Nimeni nu luptă pentru copiii flămânzi sau pensiile bunicilor.

Nici pentru a regla injustiţii sociale, doar de ei create.

Toţi luptă pentru un loc la masa bogaţilor şi a puterii pe viaţă.

Iar pentru asta nu au nevoie de noi.

Dimpotrivă.

Şi nici de voi, masă de votanţi creduli.

Dimpotrivă.

Vor arde tot, dacă aşa trebuie, pentru a se salva.

Gândiţi, apoi închideţi ochii şi imaginaţi-vă că trăiţi în dictatura nord coreeană.

Pentru că asta vor.

JE SUIS SAVONEA"