La Brașov începe construcția unui spital de pneumoftiziologie și boli infecțioase

Proiectul va fi realizat de asocierea formată din companiile Ubitech Construcții, Leviatan Design și Copraag Entrepreneur, parte a Leviatan Group, alături de Conim Partners, Mithras Build și alți parteneri subcontractori. Serviciile de proiectare, realizate de Leviatan Design, se vor derula pe parcursul a 6 luni, iar lucrările de execuție se vor desfășura timp de 22 de luni. Valoarea contractului de proiectare și execuție este de 368,6 milioane de lei, fără TVA. Cheltuielile vor fi decontate deocamdată din bugetul local al orașului, dar primăria caută și alte surse de finațare nerambursabile.

Spitalul va avea 279 de paturi, dintre care 242 în regim de spitalizare continuă, 15 la terapie intensivă și 22 pentru structura de spitalizare de zi.

Cu o suprafață desfășurată de peste 40.000 mp, spitalul va fi organizat într-un ansamblu de patru corpuri. Corpul A va găzdui secțiile de boli infecțioase, recuperare respiratorie, pneumologie și îngrijiri paliative. Corpul B va include secțiile de boli infecțioase digestive și boli infecțioase copii, iar corpurile C și D vor cuprinde compartimentul ATI și blocul operator, o terasă verde flancată de corpurile de spitalizare, precum și zonele ambulatorii publice și de învățământ. Clădirea va fi construită la standarde nZEB+ (clădire cu consum de energie aproape egal cu zero), prin integrarea unor soluții arhitecturale și tehnice care să reducă semnificativ consumul energetic.