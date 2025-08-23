x close
Poliția Ilfov, despre persoanele decedate în Lacul Snagov: Unul era copil

de Redacția Jurnalul    |    23 Aug 2025   •   14:40
Poliția Ilfov transmite informații despre cele două persoane care au murit după ce le-a prins vijelia pe Lacul Snagov: una dintre ele era un copil de 13 ani.

Polițiștii din cadrul Biroului Județean de Transporturi Ilfov au fost sesizați prin apel la 112, vineri noaptea, de către o persoană, cu privire la faptul că două persoane au închiriat caiace pe Lacul Snagov și nu s-au mai fi întors.

La fața locului s-au deplasat forțele de ordine, atât polițiști din cadrul Biroului Județean de Transporturi Ilfov, precum și efective din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București-Ilfov, precum și voluntari în vederea găsirii persoanelor implicate în eveniment.

„În cele din urmă, ambele persoane au fost găsite și scoase la mal, aceștia au fost identificați, în cauză fiind vorba despre un bărbat de 53 de ani și un minor de 13 ani. Ambelor persoane le-au fos aplicate manevre de resuscitare, însă pentru aceștia a fost declarat decesul, întrucât nu prezentau semne vitale”, transmite Poliția Ilfov.

 

(sursa: Mediafax)

 

