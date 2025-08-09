Aurul „explodează”. 3.500 dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor privind tarifele SUA

Prețul contractelor futures (contracte la termen) pentru aur a atins un nivel record, depășind 3.500 de dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor că Statele Unite au impus un tarif pentru lingourile de aur de un kilogram. Ulterior, cotația a scăzut după ce Casa Albă a promis clarificări, scrie Baha.

În același timp, persistă incertitudinea cu privire la noile măsuri americane, existând informații că tariful de 39% impus anterior Elveției se aplică și lingourilor de 100 de uncii troy provenite din această țară.

Măsura ar putea exercita o presiune semnificativă asupra industriei aurului, întrucât Elveția rămâne unul dintre cei mai mari exportatori de lingouri către SUA, aurul reprezentând 27% din exporturile sale totale anul trecut.

Asociația Elvețiană a Metalelor Prețioase a avertizat că noile taxe americane ar putea afecta negativ „fluxul de aur fizic”. Vineri, prețul aurului se situa la 3.398,29 dolari pe uncie, iar contractele futures pentru septembrie erau în creștere cu 1,14%, tranzacționându-se la 3.448,80 dolari pe uncie.

Statele Unite ar fi introdus tarife vamale la importurile de lingouri de aur de un kilogram, a relatat joi Financial Times, citând o scrisoare de la Vama și Protecția Frontierelor (CBP) din SUA.

Scrisoarea de decizie, emisă pe 31 iulie, prevede că lingourile de aur de un kilogram și de 100 de uncii ar trebui clasificate sub un cod vamal care le supune taxelor de import.

Ar putea avea un impact semnificativ asupra Elveției, fiind principalul centru mondial de rafinare și export de aur, ale cărui transporturi de lingouri către SUA constau predominant în lingouri de aur de un kilogram.

(sursa: Mediafax)