Linia turistică "Bucharest City Tour" intră în funcţiune de luni, 25 august 2025

Pe această linie vor circula autobuzele etajate ale Societăţii de Transport Bucureşti - STB SA, pe traseul: Bd. Regele Mihai I - staţia "Piaţa Presei" - Şos. Pavel Kiseleff - Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - Bd. Naţiunile Unite - Bd. Libertăţii - Bd. Unirii - Piaţa Unirii - Bd. I. C. Brătianu - Bd. Nicolae Bălcescu - Bd. General Gheorghe Magheru - Piaţa Romană - Bd. Lascăr Catargiu - Piaţa Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Mareşal Constantin Prezan - Bd. Regele Mihai I - staţia "Piaţa Presei".



Linia turistică "Bucharest City Tour" va funcţiona zilnic, şapte zile pe săptămână, cu prima plecare de la staţia "Piaţa Presei" la ora 10:00, iar ultima la ora 22:00. Autobuzele vor avea un interval de succedare de 30 de minute.



Tarifele pe această linie sunt de 70 de lei pentru o legitimaţie de călătorie de 24 de ore de la momentul validării şi de 35 lei pentru copiii între 7 şi 14 ani. Copiii sub 7 ani vor călători gratuit.