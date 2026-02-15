Report la Joker de peste 10,24 milioane de euro, la tragerile loto de duminică

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi s-au acordat peste 36.400 de câştiguri în valoare totală de 25,07 milioane de lei.



La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 4,73 milioane de lei (929.100 de euro).



La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 52,18 milioane de lei (10,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a, acesta depăşeşte 456.100 de lei (89.500 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report de 605.300 de lei (118.800 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, este consemnat un report de 682.200 de lei (133.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de 42.900 de lei.



La Super Noroc este în joc un report, la categoria I, în valoare de 39.600 de lei.



Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:30.



La tragerea Loto 6/49 de joi, 12 februarie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 22,949 milioane de lei (4,5 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro. şi a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 şi o variantă Noroc. Acesta este primul câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49, precizează Loteria Română. AGERPRES