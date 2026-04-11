Loto Special de Paște: Trageri duble și fonduri suplimentate

Potrivit unui comunicat al companiei, pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română adaugă la fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 suma de 200.000 de lei, la Joker 100.000 de lei, iar la Loto 5/40, suma de 50.000 de lei.



Preţurile variantelor simple de joc sunt de 16 lei pentru Loto 6/49, 14 lei pentru Joker, 10 lei pentru Loto 5/40, 4 lei pentru Noroc, 3 lei pentru Noroc Plus şi 2 lei pentru Super Noroc.



Astfel, reportul la Loto 6/49 este de peste 12,91 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro), la Noroc depăşeşte 5,40 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro), la Joker ajunge la peste 62,84 milioane de lei (peste 12,32 milioane de euro), iar la Noroc Plus, categoria I, este de peste 133.900 de lei (26.200 de euro). De asemenea, la Loto 5/40, to la categoria I, se înregistrează un report de peste 237.300 de lei (46.500 de euro), iar la Super Noroc de peste 156.000 de lei (30.600 de euro).



La tragerile loto din 5 aprilie, Loteria Română a acordat peste 36.100 de câştiguri, în valoare totală de peste 3,51 milioane de lei.



La tragerea Noroc s-a acordat un premiu de categoria a II-a în valoare de 302.197,68 de lei, biletul norocos fiind jucat la o agenţie din Tecuci, judeţul Galaţi. La Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig de 282.603,55 de lei, obţinut cu un bilet jucat la o agenţie din Năvodari, judeţul Constanţa. La Loto 5/40, la categoria a II-a, au fost două câştiguri a câte 59.330,50 de lei fiecare, biletele fiind jucate la o agenţie din Galaţi şi online, pe platforma Loteriei Române.



Loteria Română anunţă că duminică, 12 aprilie, nu vor avea loc trageri loto.

AGERPRES