Lovitură pentru șoferi: Taxe de drum și amenzi mai mari din septembrie 2025

Rovinieta, cost aproape dublu la majoritatea perioadelor de valabilitate

Conform Legii 141/2025, tariful anual pentru autoturisme urcă de la 28 la 50 de euro, echivalentul a circa 253 de lei (la cursul BNR din 28 august). Pentru o zi, taxa va fi de 3,5 euro (17,7 lei), față de 2,5 euro până acum.

Noile tarife pentru autoturisme:

1 zi : 3,5 € (~17,7 lei)

10 zile : 6 € (~30,3 lei)

30 zile : 9,5 € (~48 lei)

60 zile : 15 € (~75,8 lei)

12 luni: 50 € (~252,7 lei)

Rovinietele cumpărate înainte de 1 septembrie își păstrează valabilitatea până la expirare.

Amenzi mai mari pentru lipsa rovinietei

Dacă până acum circulația fără taxă valabilă era sancționată cu 250–500 lei, din septembrie amenzile cresc la 500–1.000 lei.

Autoritățile recomandă șoferilor să verifice valabilitatea rovinietei și să o achite online, prin SMS sau în punctele autorizate (inclusiv benzinării).

România vs. alte țări europene

În Ungaria , vinieta anuală pentru autoturisme trece de 150 de euro (circa 800 lei).

În Bulgaria , taxa anuală este de 50 de euro , la fel ca în România după scumpire, dar există opțiuni flexibile: 5 € pentru weekend, 15 € pentru o lună sau 28 € pentru trei luni.

În România, șoferii au la dispoziție și varianta vinietei județene, cu un cost de aproximativ 93 de lei.

De la 1 septembrie, șoferii români vor plăti aproape dublu pentru rovinietă, iar cei care circulă fără să achite taxa riscă amenzi mult mai mari. Chiar și așa, costurile rămân sub nivelul unor state vecine, însă impactul asupra bugetelor familiilor va fi resimțit imediat.