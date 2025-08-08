Lucrări pentru siguranța traficului în intersecțiile aglomerate din București

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Aug 2025   •   16:45
Primăria Capitalei, prin Societatea de Transport București (STB), desfășoară lucrări pentru siguranța circulației în intersecțiile traversate de liniile de tramvai, unde infrastructura a fost deteriorată de traficul intens, a anunțat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului.

Până acum au fost reabilitate 10 intersecții aglomerate de pe Bulevardul Timișoara, inclusiv în zonele Plaza România, Valea Cascadelor, acces Auchan, strada Sergent Moise (Metropol Office), intrarea în parc (nr. 8), strada Ruxandra Marcu (AFI Cotroceni), bulevardul Paul Teodorescu, șoseaua Progresu, Răzoare și șoseaua Viilor - strada Dr. Istrati.

În prezent se lucrează la intersecția Bulevardului Ghencea cu strada Titel Petrescu. Urmează reparații la Bulevardul Timișoara - strada Brașov și în alte intersecții din Capitală.

