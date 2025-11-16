Ludovic Orban, consilier prezidențial: Guvernul trebuie să adopte rapid proiectul privind pensiile magistraților

Ludovic Orban, consilier prezidențial, afirmă că Executivul trebuie să adopte de urgență legea pensiilor speciale, exact în forma asupra căreia s-a ajuns la un consens în timpul medierii de la Cotroceni.

„Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege în forma finală, la medierea făcută de președinte la Cotroceni. Ei s-au înțeles,” a declarat la Antena 3 CNN Orban.

Potrivit acestuia, dialogul suplimentar dintre Guvern și magistrați, inclusiv cu Înalta Curte de Casație și Justiție, nu a avut ca scop modificarea acordului, ci evitarea unui posibil atac la CCR.

„A existat încercarea de a dialoga cu magistrații, cu Înalta Curte de Casație și Justiție, în speranța că nu vor ataca la Curtea Constituțională. Acesta a fost, de fapt, motivul pentru care s-au deschis aceste discuții,” explică Orban.

Consilierul prezidențial critică dur revendicările reprezentanților sistemului judiciar.

„Poziția exprimată de reprezentanții magistraților este o poziție complet nerezonabilă, nu poate fi acceptată,” afirmă acesta.

Orban subliniază că oferta negociată la Cotroceni – 15 ani perioadă de tranziție, vârstă standard de pensionare și pensie de 75% din salariul net – reprezintă, în opinia lui, „cele mai bune condiții din Uniunea Europeană pentru magistrați”.

Realizatorul emisiunii la care a participat a amintit că o parte dintre magistrați cer ca pensia să fie stabilită la 65% din salariul brut, ceea ce ar însemna pensii uneori mai mari decât salariile aflate în plată.

Orban respinge ferm această variantă: „E jenant, sincer vă spun. Magistrații sunt cei care trebuie să facă dreptate. Nu există absolut niciun fel de argument logic sau de altă natură care să justifice o asemenea pretenție.”

Acesta amintește că forma discutată la Cotroceni este apropiată de cea din legislația adoptată în 1998.

Orban spune că Executivul trebuie să adopte legea prin cea mai rapidă procedură, pentru a fi respectat termenul-limită de implementare.

„Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege, să aleagă cea mai rapidă cale de adoptare, probabil la angajarea răspunderii. Este singura șansă ca, în cazul în care Înalta Curte de Casație și Justiție nu atacă la Curtea Constituțională, să se poată respecta termenul de 28 noiembrie,” a conchis Orban.

Orban, despre numirea controversată a lui Vlad Voiculescu: Cercetarea nu se închide să nu se facă de râs procurorul

Ludovic Orban spune că dosarul penal în care este vizat Vlad Voiculescu „trenează inexplicabil”, după ce urmărirea penală a fost anunțată public, afirmând că ancheta este folosită ca element de controversă în numirea acestuia ca și consilier prezidențial onorific.

Ludovic Orban a comentat la Antena 3 CNN numirea lui Vlad Voiculescu în funcția de consilier prezidențial onorific, subliniind în mod repetat că dosarul penal în care acesta este vizat nu a fost finalizat, deși urmărirea penală a fost anunțată public în urmă cu mult timp.

„Urmărit penal… S-a anunțat că a început urmărirea penală și de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Nu s-a închis dosarul prin clasare, nu știu din ce motiv,” a spus Orban, accentuând că ancheta se află într-o etapă care, în opinia lui, se prelungește artificial.

El a sugerat chiar că dosarul ar putea fi ținut în acest stadiu pentru a evita compromiterea procurorului care a anunțat declanșarea cercetării.

„E o cercetare care trenează, care nu se închide, probabil ca să nu se facă de râs procurorul care a anunțat declanșarea cercetării respective,” a declarat consilierul prezidențial.

Întrebat despre propria decizie din 2016, când a renunțat la candidatura pentru Primăria Capitalei după deschiderea unui dosar penal, Orban a făcut o comparație directă: „A fost decizia mea personală. Am renunțat la toate funcțiile publice și m-am retras din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru că așa cred eu că ar fi trebuit să procedeze orice om asupra căruia a început urmărirea penală.”

În context, el a apărat integritatea lui Nicușor Dan, respingând ideea că șeful statului ar fi compromis prin acceptarea lui Voiculescu ca și consilier onorific.

„Îl cunosc pe Nicușor Dan. Este un om integru, preocupat de intensificarea luptei anticorupție. Integritatea lui nu poate fi pusă sub semnul întrebării pentru o numire onorifică,” a afirmat Orban.

În final, acesta a subliniat că responsabilitatea numirii îi aparține președintelui României: „E decizia președintelui. Eu sunt în echipa președintelui și nu îmi afectează în niciun fel încrederea în el. Președintele va rămâne consecvent în susținerea poziției anticorupție”.

(sursa: Mediafax)