O mare companie aeriană va desființa mii de locuri de muncă în următorii ani

Compania, care are 103.000 de angajați în întreaga lume, va implementa aceste reduceri prin digitalizare, automatizare și optimizarea proceselor, potrivit Le Figaro.

În paralel, Lufthansa plănuiește să achiziționeze peste 230 de aeronave noi până în 2030, într-un efort de modernizare masivă a flotei.

Anunțul survine într-un context economic dificil pentru Germania, cu recesiune și șomaj în creștere. De asemenea, sunt tensiuni sociale, piloții fiind întrebați dacă vor să declanșeze o grevă.

(sursa: Mediafax)