Grupul Lufthansa a suspendat zborurile în Orientul Mijlociu până pe 8 martie

de Redacția Jurnalul    |    02 Mar 2026   •   16:15
Grupul Lufthansa a suspendat zborurile în Orientul Mijlociu până pe 8 martie

 Grupul aerian Lufthansa va suspenda zborurile în Orientul Mijlociu până pe 8 martie, după ce Israelul şi SUA au atacat, sâmbătă, Iranul, relatează agenţia EFE.

Lufthansa a anunţat că va suspenda zborurile spre/dinspre Tel Aviv, Beirut, Aman, Erbil, Dammam şi Teheran. De asemenea, companiile din cadrul grupului, printre care Swiss, Austrian, Brussels Airlines şi ITA, nu vor utiliza spaţiul aerian al Israelului, Libanului, Iordaniei, Irakului, Qatarului, Kuwaitului, Bahrainului, Arabiei Saudite şi Iranului.

Zborurile către/dinspre Dubai vor fi suspendate până pe 4 martie, timp în care companiile nu vor utiliza spaţiul aerian al Emiratelor Arabe Unite.

AGERPRES

