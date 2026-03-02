Grupul Lufthansa a suspendat zborurile în Orientul Mijlociu până pe 8 martie

Lufthansa a anunţat că va suspenda zborurile spre/dinspre Tel Aviv, Beirut, Aman, Erbil, Dammam şi Teheran. De asemenea, companiile din cadrul grupului, printre care Swiss, Austrian, Brussels Airlines şi ITA, nu vor utiliza spaţiul aerian al Israelului, Libanului, Iordaniei, Irakului, Qatarului, Kuwaitului, Bahrainului, Arabiei Saudite şi Iranului.



Zborurile către/dinspre Dubai vor fi suspendate până pe 4 martie, timp în care companiile nu vor utiliza spaţiul aerian al Emiratelor Arabe Unite.

AGERPRES