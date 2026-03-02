Grupul Lufthansa a suspendat zborurile în Orientul Mijlociu până pe 8 martie

Cele mai spectaculoase ținute de pe covorul roșu de la Actor Awards 2026. Gala a avut un cod vestimentar tematic
Lufthansa a anunţat că va suspenda zborurile spre/dinspre Tel Aviv, Beirut, Aman, Erbil, Dammam şi Teheran. De asemenea, companiile din cadrul grupului, printre care Swiss, Austrian, Brussels Airlines şi ITA, nu vor utiliza spaţiul aerian al Israelului, Libanului, Iordaniei, Irakului, Qatarului, Kuwaitului, Bahrainului, Arabiei Saudite şi Iranului.
Zborurile către/dinspre Dubai vor fi suspendate până pe 4 martie, timp în care companiile nu vor utiliza spaţiul aerian al Emiratelor Arabe Unite.
AGERPRES
