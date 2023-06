Atenție pe unde calătoriți! Incendii puternice în SUA

„Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în partea de nord-est a Statelor Unite ale Americii (Marile Lacuri, New York, Washington DC, Baltimore, North Carolina, South Carolina) că autoritățile locale au emis un cod roșu, până pe 11 iunie 2023, privind deteriorarea severă a calității aerului, din cauza particulelor de cenușă și elementelor nocive provenite de la incendiile de pădure din Canada. Fumul de la aceste incendii se deplasează pe sute de kilometri deasupra teritoriului SUA, în zonele din Atlanticul mijlociu, prin nord-est și părți ale Marilor Lacuri”, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, cea mai severă deteriorare a calității aerului afectează zona de la nordul Atlanticului mijlociu până la areale din statul New York și vestul regiunii New England, inclusiv coridorul New York City - Washington DC. Calitatea aerului în aceste zone se află în categoriile de risc ridicat, variind de la nesănătos la foarte nesănătos și periculos, potrivit www.airnow.gov.

„Se recomandă evitarea călătoriilor în aer liber în ariile afectate de valul de particule de cenușă și de elementele nocive cauzate de incendiile respective. Informații actualizate despre evoluția norului de suspensie pot fi accesate pe pagina dedicată https://www.airnow.gov/national-maps/. Autoritățile americane îndeamnă cetățenii să evite, pe cât posibil, călătoriile în zonele afectate, iar în cazul necesității acestor călătorii să utilizeze masca de protecție atunci cand se află în spațiul exterior”, se menționează în comunicat.

Din cauza acestor condiții, au fost înregistrate numeroase întârzeri și anulări ale curselor aeriene, fapt pentru care autoritățile americane îndrumă cetățenii care au prevăzute călătorii interne sau internaționale, în perioada menționată, să mențină legătura cu companiile aeriene ce operează zboruri de pe aeroporturile din New York, Newark, Baltimore, Dulles – Washington DC, în vederea obținerii asistenței și rerutării zborurilor, după caz, precum și să acceseze site-ul oficial al Departamentului de Transporturi american.

Cetățenii români pot solicita informații și asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Washington: +1 (202) 332-2392, +1 (202) 332-2935, +1 (202) 332-4858, ale Consulatului General al Romaniei la New York +1 (212) 682-9120; +1 (212) 682-9121 și ale Consulatului General al României la Chicago +1 (312) 573-1315, +1 (312) 573-1181, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefoanele de permanență ale Ambasadei Romaniei la Washington, DC: +1 (202) 420-8350, Consulatului General al României la New York: +1 (917) 679-9874 și Consulatului General al României la Chicago +1 (312) 307-2923.

(sursa: Mediafax)