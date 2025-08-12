Scandalul microbuzelor electrice. Liberalii se contrazic pe prețuri și transparență

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, marți, că va trimite Corpul de Control pentru verifica achizițiile de microbuze electrice prin PNRR în urma unori informații apărute în presă conform cărora achizițiile au fost făcute la prețuri supraevaluate.

În urma acestui anunț, doi deputați liberali au reacționat, având păreri diferite.

„Această achiziție nu a fost făcută 'după bunul plac' al cuiva de la Iași. Consiliul Județean a urmat pas cu pas ghidul oficial PNRR – Componenta Educație, un document elaborat și aprobat de Ministerul Educației, aplicat în toate județele din țară. Acest ghid stabilește cerințele tehnice, dimensiunile, dotările de siguranță, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și condițiile de participare la licitație. Practic, cadrul de joc este identic peste tot. Iar dacă CJ Iași ar fi vrut să facă mai „laxe” condițiile pentru a atrage mai multe oferte, nu putea – pentru că era obligat să respecte la literă ghidul național. Prețurile rezultate la Iași nu sunt o excepție. Ele se află în aceeași marjă cu cele obținute la Cluj, Olt, Gorj, Călărași, Timiș sau Vaslui, în cadrul aceluiași program. Licitația a fost publică, deschisă tuturor operatorilor, iar oferta câștigătoare a fost aleasă în baza criteriilor stabilite de lege și de ghidul PNRR”, a spus președintele PNL Iași, Alexandru Muraru.

Pe de altă parte, deputatul PNL Olt, Gigel Știrbu, consideră că situația „este o insultă adusă românilor”.

„Jaful cu microbuzele școlare în Olt, cine își mai face iluzii despre cum se conduce Consiliul Județean Olt? Cifrele vorbesc de la sine. Microbuze electrice care pe piață costă în jur de 90.000-100.000 € au ajuns să fie cumpărate cu peste 200.000 €, chiar și 262.000 €, fără TVA. Spre exemplu, Consiliul Județean Brașov a cumpărat microbuze școlare cu 130.000 € bucata. Consiliul Județean Olt a cumpărat aceleași microbuze cu 230.000 € bucata. Diferența? 100.000 € pe microbuz! Și asta din banii noștri. Unde s-au dus banii? Cine îi încasează? Ce fel de 'manieră de lucru' e asta la Consiliul Județean Olt? Asta nu e incompetență. Asta e bătaie de joc pe față”, a scris Știrbu.

Pîslaru a precizat că „fondurile europene sunt un bun public și fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent și în interesul oamenilor. Nu voi tolera niciun abuz”.

(sursa: Mediafax)