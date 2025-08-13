Afacerea microbuzelor „liberale”, caz-școală de îmbogățire din contracte cu statul

Compania SC Aveuro International SRL, firma controlată de fiul șefei PNL Prahova, Rodica Mariana Papuc, despre care presa ieșeană dezvăluie, în aceste zile, că a vândut către consiliile județene din România microbuze electrice pentru transportul elevilor la suprapreț, a intrat în acest gen de afaceri cu statul în luna februarie a anului trecut.

Există, până în acest moment, 36 de contracte de achiziție publică atribuite de mai multe consilii județene, dar și de o primărie de comună din județul Prahova, achizițiile fiind finanțate din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență. „Jurnalul” a descoperit că 22 din aceste contracte, care vizează achiziția a 330 de microbuze electrice școlare, cu capacitatea de 16 + 1 locuri, au fost parafate de administrațiile locale citate cu SC Aveuro International SRL numai în cursul anului 2024. Restul de 14 contracte au fost atribuite în cursul acestui an, până la data de 16 iulie 2025, și se referă la alte 226 de microbuze electrice școlare, având aceleași caracteristici. În aceste condiții, este mai mult decât spectaculos faptul că, potrivit bilanțurilor contabile depuse anual la Ministerul Finanțelor de către SC Avenuro International SRL, firma patronată de fiul liderei PNL Prahova, și-a crescut, în anul fiscal 2024, de 6,7 ori profitul net față de întreaga activitate declarată în perioada 2019 - 2023.

Concret, SC Aveuro International SRL a avut, între 2019 și 2023, o cifră de afaceri totală de 135.650.090 de lei. În 2024, când a vândut microbuzele electrice către administrațiile publice locale din România, cifra de afaceri a ajuns la 255.563.414 lei.

Veniturile pe care aceeași companie le-a înregistrat în perioada 2019 - 2023 au fost, în total, de 158.303.529 de lei. Iar anul trecut, după ce a derulat contractele cu statul, aceste venituri au fost de 269.813.461 de lei, adică de 1,7 ori mai mari decât în cei patru ani precedenți. Același lucru se întâmplă și când vorbim despre cheltuielile făcute de această companie. Astfel, între 2019 și 2023, SRL-ul din Câmpina a cheltuit, în total, suma de 146.185.267 de lei. Însă numai în anul fiscal 2024 a cheltuit 190.145.964 de lei.

Cele mai relevante diferențe dintre bilanțurile contabile se regăsesc însă în dreptul profiturilor nete aduse de activitatea acestei firme patronului ei. În 2019, SC Aveuro International SRL a declarat un profit net în cuantum de 2.268.111 lei, pentru ca în 2022 acesta să scadă puțin, la 2.047.135 de lei.

În anul 2021, cota de profit net a scăzut vertiginos, ajungând la suma de 90.380 de lei, pentru ca în anul fiscal 2022 aceasta să își revină la 1.502.956 de lei. În anul fiscal 2023. SC Aveuro International SRL a realizat un profit net de 4.262.242 de lei. Ei, bine, surpriza vine la finalul anului 2024, când profitul net declarat la Ministerul Finanțelor a fost de 68.676.910 lei. Acest lucru înseamnă o creștere de 6,7 ori decât întregul profit realizat de aceeași companie în perioada 2019 - 2023 și de 15,6 ori mai mare decât profitul realizat în anul 2023. Mai mult, profitul realizat în 2024 a fost mai de 759 de ori mai mare decât în anul fiscal 2021.

Ministrul Pîslaru a ordonat Corpului de Control să facă verificări

„Reporter de Iași” a dezvăluit, la începutul acestei săptămâni, că România a plătit de două ori și chiar de trei ori mai mult pentru microbuzele electrice școlare promise de Uniunea Europeană, în timp ce o singură firmă a capturat peste jumătate din contracte, vânzând vehicule de 90.000 de euro cu prețuri uriașe, de până la 262.000 de euro bucata. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, ieri, că a luat act „cu profundă indignare” de aceste informații de presă și a precizat: „Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene”.

Dezvăluirile din presă arată că SC Avuero International SRL, patronată de Vlad Mircea Papuc, în calitate de asociat unic, fiul Rodicăi Mariana Papuc, lidera PNL Prahova, ex-membră a Consiliului Județean Prahova și o apropiată a ex-președintelui acestui CJ, Iulian Dumitrescu, „a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/maşină. Şi apoi le-a dat în judeţe, unele preţuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iaşi a adus 26 de microbuze la un preţ per exemplar de 202.800 de euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 de euro/maşină. Acelaşi microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iaşi cu 1.014.000 de lei a costat la Braşov doar 743.000 de lei”.

Jurnaliștii au constatat că, în privința caietelor de sarcini ale licitațiilor de la Iași și Brașov, acestea seamănă ca două picături de apă, mai puțin la capitolul „cerințe de gabarit”. „La Iași, lungimea totală trebuia să fie de maximum 6.800 mm, la Brașov - de 7.200 mm. Aceeași specificație maxim 6.800 mm se regăsește într-o altă licitație, în plină desfășurare, prin care Consiliul Județean Iași vrea să mai ia 3 microbuze electrice”, dezvăluie „Reporter de Iași”.

Valoarea afacerii - 810.788.284,67 de lei

Conform sursei citate, Comisia Europeană estimase în Ghidul Solicitantului pentru PNRR o alocare de 250 de milioane de euro pentru 3.200 de microbuze școlare electrice, la un preț mediu de 78.000 de euro per bucată. Însă statul român a achiziționat doar 1.300 de microbuze, plătind în medie 200.000 de euro pe fiecare, adică aproape dublu față de estimarea inițială.

„Reporter de Iași” a verificat prețurile pentru carosarea unui microbuz de persoane și a contactat o companie din Galați, cunoscută pe piața de profil și cu peste 20 de ani de experiență, unde majoritatea transportatorilor din estul României își carosează vehiculele. Jurnaliștii au sunat sub pretextul că sunt potențiali clienți interesați de carosarea unui microbuz electric pentru transportul de persoane sau elevi.

Punând cap la cap toate anunțurile de atribuire a contractelor de achiziție de microbuze electrice pentru transportul elevilor, parafate cu firma Aveuro International SRL în perioada februarie 2024 - iulie 2025, aflăm că este vorba despre 36 de astfel de afaceri, a căror valoare totală se ridică la 681.334.693 de lei fără TVA, respectiv de 810.788.284,67 de lei cu tot cu TVA (165.466.886,7 euro).

De acești bani, consiliile județene implicate au cumpărat de la firma familiei Papuc 756 de microbuze electrice, ceea ce înseamnă că prețul mediu al unui astfel de vehicul, plătit de statul român din fonduri PNRR se ridică la 218.871,7 euro cu TVA. Pe piață, prețul mediu al unui microbuz similar este de 90.000 de euro.

„Combinația” a demarat în luna februarie a anului 2024. Inclusiv în ziua anulării alegerilor se parafau astfel de documente

În 2024 au fost încheiate 22 de astfel de contracte, a căror valoare se ridică la 484.339.728 de lei fără TVA. Iar lucrurile au început cu Consiliul Județean Gorj, care a cumpărat, la data de 12 februarie 2024, 27 de astfel de microbuze, pentru 30.537.351 de lei fără TVA. Restul contractelor au fost parafate după cum urmează:

13 martie 2024 - Consiliul Județean Mehedinți a cumpărat 31 de microbuze, în valoare de 28.303.000 de lei fără TVA;

20 martie 2024 - Consiliul Județean Brăila a cumpărat 33 de microbuze electrice, în valoare de 28.017.000 de lei fără TVA;

9 mai 2024 - Consiliul Județean Sibiu a cumpărat 15 microbuze, în valoare de 12.750.000 de lei fără TVA;

27 mai 2024 - Consiliul Județean Covasna a cumpărat 19 microbuze, în valoare de 16.872.000 de lei fără TVA;

13 iunie 2024 - Consiliul Județean Olt a cumpărat 20 de microbuze electrice, în valoare de 26.260.000 de lei fără TVA;

20 iunie 2024 - Primăria Comunei Dumbrăvești, județul Prahova, a cumpărat un microbuz electric, pentru care a plătit 1.230.000 de lei fără TVA;

26 iunie 2024 - Consiliul Județean Maramureș a cumpărat 31 de microbuze electrice, în valoare totală de 31.403.403 lei fără TVA. După care, la data de 2 octombrie 2024, a mai cumpărat 21 de microbuze electrice, în valoare de 19.530.000 de lei fără TVA.

4 iulie 2024 - Consiliul Județean Ilfov a cumpărat 27 de microbuze electrice, în valoare de 30.129.000 de lei fără TVA;

4 iulie 2024 - Consiliul Județean Suceava a cumpărat 31 de microbuze electrice, în valoare de 26.338.338 de lei fără TVA;

5 august 2024 - Consiliul Județean Iași a cumpărat 26 de microbuze electrice, în valoare de 26.364.000 de lei fără TVA.

6 august 2024 - Consiliul Județean Alba a cumpărat 24 de microbuze electrice, în valoare de 26.160.000 de lei fără TVA;

5 septembrie 2024 - Consiliul Județean Arad a cumpărat 24 de microbuze electrice, în valoare de 21.726.336 de lei fără TVA;

9 octombrie 2024 - Consiliul Județean Sălaj a cumpărat 51 de microbuze electrice, în valoare de 30.090.000 de lei fără TVA;

10 octombrie 2024 - Consiliul Județean Cluj a cumpărat 34 de microbuze electrice, în valoare de 28.900.000 de lei fără TVA. Iar la data de 11 decembrie 2024, aceeași instituție a mai cumpărat de la aceeași firmă 25 de microbuze electrice, în valoare de 16.782.500 de lei fără TVA;

22 octombrie 2024 - Consiliul Județean Mureș a cumpărat 24 de microbuze electrice, în valoare de 21.724.800 de lei fără TVA;

26 noiembrie 2024 - Consiliul Județean Vaslui a cumpărat 24 de microbuze electrice, în valoare de 23.976.000 de lei fără TVA;

28 noiembrie 2024 - Consiliul Județean Botoșani a cumpărat 10 microbuze electrice, în valoare de 7.430.000 de lei fără TVA;

6 decembrie 2024 - Consiliul Județean Satu Mare a cumpărat 3 microbuze electrice, pentru care a plătit 3.339.000 de lei fără TVA.

Încă 14 contracte în 2025. Aceleași Consilii Județene au cumpărat de la aceeași firmă

Așa cum am arătat mai sus, lucrurile au continuat în aceeași manieră și în 2025, când SC Aveuro International SRL și-a adjudecat încă 14 astfel de contracte, în valoare totală de 196.994.965 de lei fără TVA.

Concret, în 4 februarie 2025 Consiliul Județean Satu Mare a mai achiziționat alte 120 de microbuze electrice școlare, în valoare de 9.130.000 de lei fără TVA. Pentru ca la data de 4 martie 2025 Consiliul Județean Bihor să cumpere 25 de microbuze electrice, în valoare de 22.825.000 de lei fără TVA. Următorul contract a fost atribuit, la data de 18 martie 2025, de Consiliul Județean Sibiu, care a decis să mai cumpere 13 microbuze electrice, în valoare de 10.049.000 de lei fără TVA.

Consiliul Județean Arad a parafat anul acesta, cu firma lui Papuc, încă două contracte. La 3 aprilie 2025, a cumpărat 17 microbuze electrice, în valoare de 16.994.220 de lei fără TVA, iar la data de 16 aprilie 2025, a achiziționat încă 9 microbuze electrice, în valoare de 8.286.750 de lei fără TVA.

Mai departe, la 23 mai 2025, Consiliul Județean Buzău a dat lovitura și a cumpărat 61 de microbuze electrice, în valoare de 51.850.000 de lei fără TVA. După care, la data de 27 mai 2025, Consiliul Județean Brașov a cumpărat 27 de microbuze electrice, în valoare de 20.061.000 de lei fără TVA. În 30 mai 2025 și Consiliul Județean Harghita a cumpărat 15 microbuze electrice, în valoare de 11.295.000 de lei fără TVA.

În 11 mai 2025, Consiliul Județean Suceava a mai achiziționat 4 microbuze electrice, în valoare de 3.652.000 de lei fără TVA. Acest contract a fost urmat de cel parafat la data de 15 iunie 2025 de Consiliul Județean Mureș, care a cumpărat încă 7 microbuze electrice, în valoare de 8.491.917 lei fără TVA. În continuare, la data de 23 iunie 2025, Consiliul Județean Timiș a cumpărat 4 microbuze electrice, în valoare de 3.652.000 de lei fără TVA, iar la data de 25 iunie 2025 Consiliul Județean Vaslui a mai cumpărat 6 microbuze electrice, în valoare de 6.078.078 de lei fără TVA.

Luna trecută, la data de 9 iulie 2025, Consiliul Județean Tulcea a încheiat cu aceeași firmă - SC Aveuro International SRL - un contract în valoare de 19.619.000 de lei fără TVA, având ca obiect achiziția a 23 de microbuze electrice școlare. Iar ultimul contract evidențiat de SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) datează din 16 iulie 2025, când Consiliul Județean Constanța a cumpărat 5 microbuze electrice, în valoare de 5.065.000 de lei fără TVA.

