Trump, pe drumul de la demagogie la tiranie

Președintele SUA a prezentat cea mai sumbră imagine de până acum a unei capitale sufocate de criminalitate, pentru a justifica preluarea de urgență a controlului federal asupra poliției din Washington, DC, și trimiterea Gărzii Naționale pe străzile orașului.

„Capitala noastră a fost acaparată de bande violente și criminali însetați de sânge, de grupuri de tineri sălbatici, de drogați și oameni fără adăpost!”, a afirmat Trump, luni, într-o conferință de presă susținută pe un ton provocator, vădit teatral, la Casa Albă.

Deși locuitorii din zona capitalei își doresc mai multă siguranță, iar Washingtonul are probleme de ordine publică ca orice mare oraș american, tabloul apocaliptic descris de liderul suprem contrazice datele oficiale.

În ultimii doi ani, jafurile de mașini, infracțiunile cu arme și omorurile au scăzut, primarul capitalei SUA, Muriel Bowser, afirmând că violența se află la cel mai redus nivel din ultimele trei decenii.

Diferența dintre retorica incendiară a lui Trump și realitatea de zi cu zi, din majoritatea cartierelor capitalei, pune sub semnul întrebării afirmațiile sale despre o criză.

Președintele a transformat în mod repetat Washingtonul într-o mare scenă pentru demonstrațiile sale de forță militară.

„Când vorbim despre o urgență, ne referim, de obicei, la o creștere a criminalității sau la infracțiuni la care nu putem răspunde cu instrumentele obișnuite - atunci apelăm la stare de urgență”, a precizat Bowser.

Așa-numita „urgență” din capitala SUA nu este o premieră pentru Trump. În acest an, el a declarat stări de urgență națională în economie, energie și la graniță, doar pentru a-și extinde puterile executive.

Nu există însă o criză economică: deficitele comerciale există de decenii, iar economia americană și-a revenit după pandemie mai bine decât în alte state dezvoltate. Cu toate acestea, președintele folosește aceste pretexte pentru a prelua atribuții precum impunerea tarifelor comerciale, care revin în mod normal Congresului.

America nu se confruntă nici cu o urgență energetică, însă invocarea acesteia i-a permis lui Trump să relaxeze regulile pentru foraj și explorare.

În același timp, președintele își justifică politicile dure de deportare, susținând că Statele Unite s-ar afla sub „invazia” unor criminali și teroriști - o exagerare alarmistă, chiar dacă aplicarea legilor de frontieră a fost mai laxă în anumite perioade ale administrației Biden.

Ecouri istorice alarmante

„Ofensiva” din Washington se înscrie într-o tendință mai amplă a celui de-al doilea mandat Trump, mai exact dorința sa de a militariza funcțiile civile ale guvernului și forțele de ordine.

El a trimis mii de soldați activi la granița sudică și a mobilizat Garda Națională și pușcașii marini în Los Angeles, după proteste legate de raiduri antiimigrație.

Folosirea armatei în roluri de poliție este o tactică bine-cunoscută în regimurile totalitare, unde primul pas al unui lider autoritar este, de obicei, trimiterea trupelor pe străzile capitalei.

Membrii delegației congresionale din regiunea capitalei - toți democrați - au avertizat, de altfel, că anunțul președintelui constituie „o lansare soft a autoritarismului”.

Apelurile lui Trump la soluții extreme, pe care doar un „om puternic” ca el le-ar putea oferi, amintesc de tipul de extremism care îi îngrijora pe Părinții Fondatori acum mai bine de 250 de ani. În eseul „Federalistul nr. 1”, Alexander Hamilton scria că, istoric, liderii care au distrus libertatea „au început ca demagogi și au sfârșit ca tirani”.

Încă din discursul susținut la convenția republicană din 2016, Trump declara răspicat: „Numai eu pot rezolva problema!”

Și dacă în primul mandat a invocat crize discutabile și a folosit o așa-zisă stare de urgență națională pentru a finanța zidul de la graniță, în timpul celui de-al doilea mandat, apetitul lui Trump pentru acțiuni radicale este mult mai pronunțat.

În ultimele șapte luni, el a căutat constant noi surse de putere prezidențială și le-a exercitat în Washington, în restul țării, precum și pe plan internațional.

Primarul Muriel Bowser a adoptat o reacție calculat calmă față de preluarea puterii de către Trump în capitală - o decizie care, cel puțin temporar, respectă prevederile privind autoguvernarea orașului. Ea a precizat însă că acest gest este „tulburător și fără precedent”.

Situația capătă o dimensiune și mai amplă dacă este pusă în context cu precedentele extinderi de putere ale lui Trump.

Doar în ultimele două săptămâni, acestea au inclus folosirea Departamentului de Justiție pentru a ancheta oficiali ai administrației Obama, încercarea de a crea cinci noi locuri republicane în Camera Reprezentanților printr-o redistribuire electorală anticipată în Texas, concedierea unui important statistician guvernamental deoarece lui Trump nu i-au convenit cifrele privind șomajul, precum și impunerea unor tarife masive împotriva Braziliei, ca represalii pentru urmărirea penală a aliatului său populist, fostul președinte Jair Bolsonaro, acuzat că ar fi încercat să răstoarne rezultatul alegerilor din 2022.

În alte vremuri, America îi sancționa pe cei care amenințau democrația, nu pe cei care îi trăgeau la răspundere.

Dar, ca întotdeauna, în cazul lui Trump este necesară separarea spectacolului de substanță. Avertismentele hiperbolice privind instaurarea unei tiranii, rostogolite ore întregi de presa liberală, indiferent ce face președintele, nu îi ajută cu adevărat pe alegători să înțeleagă ce se petrece.

SUA sunt încă departe de a deveni un stat polițienesc precum China. Totuși, remarca lui Trump că este „jenant” să fie nevoit să vorbească despre o capitală „nesigură”, „murdară” și „dezgustătoare” înainte să se întâlnească vineri cu Vladimir Putin este tulburătoare.

În acest context, implicația pare a fi că problema nu ar exista, dacă ar dispune de puteri dictatoriale, precum liderul rus.

Uneori însă, declarațiile lui Trump sunt mai tăioase decât acțiunile sale. Din această perspectivă, nu este exclus ca întreaga conferință de presă de luni să fi fost doar un amplu exercițiu de PR.

Spre dictatură?

Miza președintelui este și o manevră politică abilă: democrații care i se opun pot fi acuzați că sunt „slabi în fața criminalității”. Criticii pot invoca statistici care arată scăderea infracționalității, dar Trump știe că acesta este un subiect mai degrabă emoțional decât rațional, ușor de exploatat printr-o retorică alarmistă.

Primarul din Los Angeles, Karen Bass, pe care Trump a sfidat-o trimițând Garda Națională și pușcașii marini în oraș, timp de câteva săptămâni, a avertizat că într-o societate democratică problemele de ordine publică nu ar trebui să fie rezolvate prin mijloace militare.

„Am crezut atunci, la fel cum cred și acum, că Los Angeles a stabilit un precedent juridic. Cred că DC stabilește un precedent juridic, de asemenea”, a spus Bass, avertizând că mișcarea din capitală ar putea fi preludiul unor viitoare abuzuri de putere și decizii dictatoriale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹