Siegfried Muresan: Kremlinul dorește o schimbare de direcție la Chișinău pentru a opri drumul spre UE

de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   23:15
Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan atrage atenția că presiunile și atacurile Rusiei împotriva Republicii Moldova se intensifică pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din septembrie.

Miza este uriașă: viitorul european al Republicii Moldova, scrie Mureșan într-o postare pe pagina de Facebook a PNL.

„Kremlinul își dorește o schimbare de direcție la Chișinău, pentru a opri drumul țării către Uniunea Europeană. În ultimele zile am văzut cum Rusia și aliații săi recurg la toate formele de agresiune hibridă: promisiuni de plăți ilegale pentru a cumpăra proteste antiguvernamentale; atacuri cibernetice asupra infrastructurii guvernamentale; acuzații false menite să submineze încrederea în procesul electoral, mai ales în rândul diasporei care a votat masiv pro-european în trecut”, scrie Siegfried Muresan.

Europarlamentarul consideră că aceste atacuri nu sunt doar împotriva Chișinăului – ele vizează întreaga regiune și securitatea Uniunii Europene. Pentru România, stabilitatea și parcursul european al Republicii Moldova sunt esențiale: granițele noastre estice sunt mai sigure atunci când la Chișinău există un partener pro-european și democratic.

„Republica Moldova are nevoie de sprijinul nostru ferm și consecvent. Opțiunea pro-europeană trebuie apărată împotriva tuturor celor care vor să o deturneze. Rusia nu trebuie să câștige nici la Chișinău, nici în alte capitale europene.Viitorul Republicii Moldova trebuie decis de cetățenii săi, prin vot liber și corect – nu de la Kremlin!”, este concluzia lui Siegfried Muresan.

