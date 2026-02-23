MAE: Degradare a situației de securitate în Statele Unite Mexicane, după uciderea lui „El Mancho”

MAE arată că nivelul de alertă este la 4 din 9 și îi avertizează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statele Unite Mexicane că, în contextul uciderii lui „El Mancho”, liderul unui cartel de droguri, în mai multe state – Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Colima, Aguascalientes și Nayarit – se înregistrează o degradare a situației de securitate. În aceste circumstanțe, MAE le recomandă românilor să evite deplasările neesențiale în zonele epuse și să monitorizeze constant informațiile oficiale.

Totodată, în ultima perioadă a crescut numărul de jafuri şi infracţiuni violente în locurile publice pe întreg teritoriul Statelor Unite Mexicane, context în care MAE le recomandă cetăţenilor români să fie extrem de precauţi atunci când călătoresc în această țară, având în vedere că turiştii sunt principalele ţinte ale acestor infracțiuni.

„Cele mai răspândite infracţiuni (de cele mai multe ori executate cu violenţă) sunt cele reprezentate de furturile de documente, sume de bani, carduri de credit/debit, alte bunuri, sechestrările de persoane, traficul de droguri şi de ființe umane. Acestea sunt înregistrate frecvent în orașele Ciudad de Mexico, Ciudad Juarez, Guadalajara, Morelia, Acapulco, Cuernavaca, precum și în statele Michoacán, Guerrero, Durango, Morelos, Nuevo Leon, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sonora și Sinaloa”, arată MAE.

De asemenea, MAE le recomandă cetăţenilor români să evite deplasările în regiunile de frontieră ale țării.

Cetățenii români sunt sfătuți să folosească operatori turistici acreditaţi atunci când își planifică o călătorie în acest stat și să nu se îndepărteze de grupul turistic din care fac parte, respectând anunţurile sau recomandările autorităţilor locale.

Cetăţenii români care doresc să călătorească în Statele Unite Mexicane sau se află deja pe teritoriul acestei țări, sunt sfătuiţi să se adreseze Ambasadei României la Ciudad de Mexico, la adresa de e-mail mexico.consul@mae.ro şi să-şi anunţe prezenţa în regiune, comunicând astfel propriile coordonate pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă sau să se înregistreze prin intermediul platformei Econsulat: https://www.econsulat.ro/CetateniRomaniInregistrati/Inregistreaza sau utilizând aplicația „Călătorește informat”, pentru facilitarea acordării de asistență consulară, dacă situația va impune.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la următoarele numere de telefon:

- Ambasada României la Ciudad de Mexico +52 55 5280 0447

- Call Center București +52 55 5280 1869

- Call Center București +52 55 3883 3072

- Telefon de urgență

„Cetăţenii români care ignoră avertismentele MAE şi se deplasează în zone de risc sunt atenţionaţi că o fac pe propria răspundere şi vor suporta consecinţele unor astfel de călătorii, având în vedere că posibilităţile de intervenţie ale misiunii diplomatice în astfel de zone sunt reduse”, mai arată MAE.

MAE recomandă cetățenilor români să consulte paginile de Internet http://mexico.mae.ro, www.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/home_ro și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei „Un SMS îți poate salva viața!”.

Alte recomandări

Cetăţenii români sunt sfătuiţi cu insistenţă să încheie o asigurare de călătorie, medicală şi de viaţă.

Cetăţenii români care se află pe teritoriul acestui stat sunt sfătuiţi să respecte următoarele recomandări:

- să evite orice deplasare pe timpul nopţii, indiferent de regiunea în care se află, locurile aglomerate, demonstraţiile, precum şi deplasarea în zone izolate ale ţării;

- să păstreze în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cardurile şi să nu le expună în mod vizibil asupra lor sau în autovehicule;

- să păstreze documentele originale în casetele de valori din hotel şi să folosească doar fotocopii ale acestora, incluzând şi pagina din paşaport cu ştampila de intrare;

- să-şi asigure autoturismele cu sisteme de alarmă, iar în timpul deplasării geamurile acestora să rămână tot timpul închise, iar uşile blocate;

- să consume numai apă îmbuteliată;

- să nu accepte supravegherea sau transportul unor bagaje ale altor persoane, din cauză că acestea pot conţine droguri/stupefiante/arme albe;

- să nu se implice în cumpărarea, consumul sau traficul de droguri; pedepsele sunt severe, de regulă 10 ani detenţie;

- să nu opună rezistenţă în cazul unui atac, deoarece atacatorii pot fi înarmaţi;

- să evite călătoriile în mijloacele de transport public;

- să utilizeze taxiuri numai cu o comandă telefonică transmisă în prealabil sau aplicațiile de transport în regim de taxi. Nu este indicat să fie utilizate, în nicio situaţie, taxiurile oprite pe stradă. Trebuie evitate taxiurile ilegale şi contactele cu persoane necunoscute;

- să schimbe banii/valuta doar la casele de schimb sau la bănci.

Pentru informaţii cu privire la tipurile de vaccinuri care trebuie efectuate, MAE le recomandă românilor să se adreseze Institutului Naţional de Sănătate Publică (http://insp.gov.ro) sau unui cabinet de vaccinări internaţionale (https://insp.gov.ro/download/cabinete-vaccinari-internationale/) şi să acceseze, pentru informaţii suplimentare, site-urile dedicate ale Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al BolilorTransmisibile (https://insp.gov.ro/centrul-national-de-supraveghere-si-control-al-bolilor-transmisibile-cnscbt/) şi Centrului European de Control şi Prevenire a Bolilor (https://www.ecdc.europa.eu/en).

(sursa: Mediafax)