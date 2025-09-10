MAE avertizează românii: Verificați zborurile înainte de a pleca în Polonia

Aeroporturile afectate sunt Frederic Chopin și Modlin Mazovia din Varșovia, Aeroportul din Lublin și cel din Rzeszów.

Suspendarea a început joi dimineața și nu se știe încă când vor fi reluate operațiunile normale.

MAE avertizează că aceste închideri pot genera perturbări ale traficului aerian și în perioada următoare, afectând și zborurile către și dinspre România.

Românii care călătoresc în Polonia sunt sfătuiți să verifice în mod regulat informațiile de la companiile aeriene și să urmărească anunțurile autorităților locale pentru a evita surprizele neplăcute.

Pentru cei care întâmpină probleme, Ambasada României la Varșovia oferă asistență consulară la numerele +48 22 628 31 56 și +48 22 622 25 70. Există și un număr de urgență disponibil non-stop: +48 694 486 683.

Mai multe drone rusești au încălcat noaptea trecută spațiul aerian al Poloniei. Varșovia a invocat articolul 4 NATO după incident. Autoritățile din Polonia au decis să doboare dronele.

(sursa: Mediafax)