368.000 de lei pentru hainele magistraților de la Înalta Curte

de Redacția Jurnalul    |    27 Noi 2025   •   14:45
368.000 de lei pentru hainele magistraților de la Înalta Curte
Sursa foto: Hepta/Curtea Constituțională

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care alocă 368.000 de lei pentru asigurarea gratuit a ținutei vestimentare a judecătorilor, magistraților asistenți și grefierilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Întrebată, joi, într-o conferință de presă, despre o hotărâre de guvern privind alocarea de fonduri pentru vestimentația magistraților, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că au fost aprobați 368.000 de lei pentru asigurarea gratuit a ținutei judecătorilor, magistraților asistenți și grefierilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru perioada 2027-2028.

Dogioiu a precizat că deși prin legislația fusese stabilită ținuta vestimentară pentru personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, nu era stabilită ținuta vestimentară a judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, a magistraților asistenți și a grefierilor de ședință din această instanță.

Implementarea măsurii se va face în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a hotărârii, iar contarea se va face din bugetul Înaltei Curți, cu fonduri deja prevăzute.

„Prin legislația aflată deja în vigoare a fost stabilită ținuta vestimentară pentru personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă instanțele civile. Nu era stabilită ținuta vestimentară a judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție. De aceea a fost adoptată această hotărâre", a declarat Dogioiu.

Măsura vine să uniformizeze ținuta oficială a magistraților de la cea mai înaltă instanță a țării, care până acum nu aveau o vestimentație standard stabilită prin lege.

 

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: magistrati haine inalta curte
