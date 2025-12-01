Magistrații, în topul pensiilor speciale: media lunară sare de 25.000 lei

Cele mai mari venituri din această categorie rămân în rândul magistraților, unde pensia medie trece din nou de 25.000 de lei.

Procurorii și judecătorii, cei mai numeroși beneficiari

Cea mai mare categorie de pensionari cu pensie specială este cea a magistraților, care intră sub incidența Legii 303/2022. În total, 5.755 de persoane primesc pensie de serviciu în baza acestui act normativ, dintre care 2.555 beneficiază și de pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS).

Pensie medie de serviciu: 25.408 lei 7.513 lei din BASS 22.235 lei din bugetul de stat



Este în continuare cea mai ridicată pensie specială din România.

Diplomați, funcționari parlamentari și personal aeronautic – mii de beneficiari

Alte categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu înregistrează, la rândul lor, venituri considerabile:

Diplomați – Legea 216/2015

795 de beneficiari (690 din BASS)

Pensie medie: 6.910 lei, dintre care 3.003 lei de la bugetul de stat

Funcționari parlamentari – Legea 215/2015

873 de pensionari (654 din BASS)

Pensie medie: 6.215 lei, din care 3.520 lei de la bugetul de stat

Personalul aeronautic, printre cei mai bine plătiți: peste 13.000 de lei pe lună

În baza Legii 83/2015, care completează statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist, 1.339 de persoane primesc pensii de serviciu, toate fiind calculate din BASS.

Pensie medie: 13.082 lei, dintre care 8.025 lei reprezintă componenta suportată din bugetul de stat.

Curtea de Conturi și personalul auxiliar din instanțe

Curtea de Conturi – Legea 94/1992

678 de beneficiari , toți cu pensie din BASS

Pensie medie: 10.317 lei, dintre care 2.408 lei din bugetul de stat

Personal auxiliar de specialitate – Legea 567/2004