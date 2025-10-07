Un nou caz de malpraxis! Colegiul Medicilor din România a declanșat, la sesizarea FACIAS, o anchetă disciplinară în cazul fetiței de 7 săptămâni decedate după tratamentul din spitalele Arad și Timișoara

Un lanț de erori medicale au condus la decesul tragic al fetiței de numai 7 săptămâni. Părinții copilului acuză faptul că minora ar fi primit un tratament neadecvat, bazat pe un diagnostic inițial greșit de rotavirus. Investigațiile medicale amănunțite ar fi fost efectuate abia după agravarea stării de sănătate, moment în care au fost descoperite grave probleme neurologice, care au condus, la decesul acesteia. De asemenea, există suspiciuni privind lipsa de comunicare între cadrele medicale și familie, precum și nereguli în respectarea protocoalelor medicale.

Toate aceste aspecte au fost aduse în atenția Colegiului Medicilor din România de către FACIAS, cu solicitarea de a dispune o ancheta urgentă și măsuri ferme față de persoanele vinovate.

FACIAS va urmări evoluția anchetei pentru ca vinovații să răspundă pentru faptele lor.

Conform analizei FACIAS, în perioada 2023–2024, Comisiile de malpraxis au înregistrat la nivel național 400 de plângeri, însă în numai 15 cazuri, (aproximativ 5%), au fost confirmate acuzațiile de malpraxis, toate fiind contestate ulterior în instanță.

FACIAS, împreună cu asociațiile de pacienți din România, solicită Ministerului Sănătății să inițieze de urgență un proiect de modificare a procedurii de soluționare a plângerilor de malpraxis.