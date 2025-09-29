Managera Spitalului „Sf. Maria” Iași, demisă și numită manager medical după moartea copiilor de la ATI

Decizia a fost luată după ce, la unitatea medicală respectivă, şase dintre cei nouă copii internaţi în corpul A al ATI au murit, ei fiind infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens.



"Orice declaraţie privind ceea ce s-a întâmplat la Spitalul 'Sf Maria' va fi făcută după finalizarea raportului Corpului de Control al Prim-ministrului. Până nu vom vedea care sunt concluziile nu ne vom pronunţa nici despre partea medicală. Doamna Cătălina Ionescu este astăzi managerul Spitalului 'Sf Maria', iar ulterior se va întoarce în funcţia de manager medical în cadrul acestui spital", a declarat preşedintele CJ Iaşi.



Costel Alexe a mai spus că propunerea pentru funcţia de manager este medicul primar Radu Constantin Luca, care lucrează în această unitate medicală din 2007, când a fost angajat ca rezident, iar din 2014, ca medic specialist.



"E un medic cu experienţă în cadrul Spitalului 'Sf Maria', un om implicat atunci când vine vorba despre activitatea medicală. Sunt convins că în această perioadă va reuşi să facă faţă şi provocărilor şi, mai ales, să asigure bunul mers al funcţionării spitalului. Referinţele sunt foarte bune din partea colegilor din spital", a declarat preşedintele CJ Iaşi.



Totodată, a punctat Alexe, marţi a invitat la discuţii şi Consiliul de Administraţie al Spitalului pentru copii, dar şi al altor unităţi medicale din subordine, "pentru o discuţie constructivă", "pentru a nu mai avea astfel de evenimente".



Managerul interimar al Spitalului pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi, dr. Cătălina Ionescu, a declarat vineri, presei, că şase dintre cei nouă copii internaţi la ATI au decedat începând cu 7 septembrie, ultimele două decese fiind înregistrate în cursul zilei respective.



Toate cele nouă cazuri identificate cu această infecţie sunt în secţia de ATI, din corpul A al unităţii medicale, care între timp a fost închisă şi nu vor fi făcute internări până când nu va fi eradicat focarul de infecţie cu Serratia.



"Din cei nouă pacienţi din ATI, şase au decedat. Toţi pacienţii sunt imuno-compromişi cu spitalizare prelungită. Sunt pacienţi care stau la noi în spital de aproximativ două-trei luni din cauza afecţiunilor lor de bază. Practic, sunt imuno-compromişi. Sunt pacienţi care au avut nevoie de manevre de terapie intensivă şi tratamente corespunzătoare afecţiunii lor. S-au făcut manevre medicale, pentru unii dintre ei şi chirurgicale repetate, tot datorate afecţiunilor de bază. Germenul identificat este un germen sensibil la antibiotice. Deci nu este un germen multidrogorezistent. Din păcate, deşi tratamentul pacienţilor a fost făcut conform antibiogramei, răspunsul acestora nu a fost cel scontat", a declarat Cătălina Ionescu.



Ea a răspuns jurnaliştilor că a căutat "orice cauză sau orice sursă sau rezervor care poate determina această infecţie".



"Nu am depistat sursa, dar toate culturile pe care le-am luat - de pe suprafeţe, din apă, din ventilaţie, de pe mâinile personalului, din scurgeri, din soluţii sterile, toate, până la acest moment, au ieşit negative. Mai avem încă culturi în lucru. (...) Până la acest moment nu a fost încă tot personalul testat. Sunt analize etapizate pentru că personalul din ATI e numeros. Nu am putut să testez tot personalul într-o singură zi, pentru că aş bloca laboratorul spitalului şi nu ar mai putea face celelalte analize la pacienţi. Dar personalul, ce s-a testat până acum, a ieşit negativ", a declarat managerul interimar al Spitalului "Sf Maria".



Conform datelor furnizate de DSP Iaşi pentru AGERPRES, în primul trimestru al acestui an, la Spitalul pentru copii "Sf. Maria" Iaşi au fost raportate 75 de cazuri de infecţii nosocomiale de rutină, dintre care 38 la clinica de pediatrie, 9 la Chirurgie şi 28 la ATI.



În trimestrul al doilea, la aceeaşi unitate medicală au fost raportate 87 de infecţii nosocomiale de rutină, dintre care 27 la clinica de pediatrie, 21 la Chirurgie şi 36 la ATI.



În luna iulie la au fost raportate 26 de infecţii nosocomiale de rutină, 17 dintre acestea fiind la ATI, cinci la clinica de pediatrie, patru la clinica de chirurgie. AGERPRES

