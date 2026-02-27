MApN: Dronă distrusă aproape de granița României. Două avioane F-16 au decolat pentru monitorizare

Potrivit MApN, sistemele radar au detectat o dronă aflată în spațiul aerian ucrainean, în evoluție spre nordul județului Tulcea. În acest context, la ora 08:45 a fost emis un nou mesaj RO-Alert pentru populația din zonă.

Conform procedurilor de poliție aeriană, două aeronave F-16 Fighting Falcon de la Baza 86 Aeriană Fetești au decolat la ora 09:04 pentru cercetarea și monitorizarea situației. La scurt timp, piloții au confirmat contactul radar cu ținta, localizată la aproximativ 9 kilometri de Chilia Veche, pe teritoriul ucrainean.

La ora 09:13, drona a fost doborâtă de sistemele de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene, la circa 100 de metri de localitate.

Având în vedere proximitatea față de graniță, echipe specializate sunt pregătite să intervină pentru a căuta eventuale resturi care ar fi putut cădea pe teritoriul României. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 10:12. Ministerul Apărării Naționale a precizat că monitorizează permanent situația, în cooperare cu aliații din NATO.

(sursa: Mediafax)