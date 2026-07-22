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ANOFM anunță oferta săptămânii: Mii de oportunități de angajare în toată țara

Companiile din România pun la bătaie 28.777 de posturi vacante la nivel național, arată cele mai recente date centralizate și publicate miercuri de ANOFM.

Românii au la dispoziție 28.777 de locuri de muncă în întreaga țară, potrivit datelor publicate miercuri de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).