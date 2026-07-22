ANOFM anunță oferta săptămânii: Mii de oportunități de angajare în toată țara

Cele mai multe posturi vacante sunt pentru: conducător auto transport rutier (2.411); curier (1.682); lucrător comercial (1.557); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.145); manipulant mărfuri (1.113); agent de securitate (1.021); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (951); ajutor bucătar (670); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (630); sudor (486); agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport (401).
Potrivit sursei citate, din totalul locurilor de muncă vacante, 2.084 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 5.964 celor cu studii liceale sau postliceale, 6.940 celor cu studii profesionale, iar 13.789 sunt pentru persoanele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.
ANOFM precizează că baza de date cu posturile disponibile este dinamică şi se actualizează în timp real în funcţie de locurile de muncă declarate de către angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum şi de numărul repartiţiilor emise în vederea ocupării.
Oferta integrală poate fi accesată pe site-ul anofm.ro, la secţiunea Locuri de Muncă Vacante.
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AGERPRES