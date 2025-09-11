Marile companii de stat, prezente la dezbaterea FACIAS din Parlamentul României

Reprezentanții instituțiilor care gestionează sume colosale din bani publici, dar care de ani de zile se confruntă cu pierderi uriașe și cu acuzații legate de management ineficient au fost invitați la discuții alături de oficiali guvernamentali, profesori universitari, experți din mediul privat, lideri sindicali și reprezentanți ai societății civile, în încercarea de a găsi soluții concrete pentru stoparea risipei.

Miza dezbaterii este una crucială: ce schimbări legislative pot transforma aceste companii din găuri negre financiare în actori performanți ai economiei? Care este rolul real al statului - acționar pasiv sau garant al interesului public? Și, mai ales, cum poate fi evaluată în mod obiectiv și constant activitatea managerilor care, în timp ce raportează pierderi uriașe, continuă să încaseze salarii și bonusuri considerabile?

FACIAS avertizează că sute de companii cu capital de stat adâncesc an de an pierderile, în timp ce șefii lor se bucură de privilegii pe bani publici. Dezbaterea de la Parlament ar putea marca începutul unei reforme care să pună capăt risipei și să readucă încrederea contribuabililor în modul în care sunt administrate resursele statului.