Șeful NATO avertizează Rusia: Nu vrem să vedem o continuare a acestui model periculos

Mark Rutte a susținut marți o conferință de presă după ce ambasadorii NATO s-au întâlnit pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia. Rutte a transmis un avertisment anunțând că aliații sunt pregătiți pentru orice scenariu.

„Nu vrem să vedem o continuare a acestui model periculos pe care îl vedem din partea Rusiei. Aliații continuă, de asemenea, să facă exerciții, pentru a se asigura că suntem pregătiți pentru orice amenințări cu care ne-am putea confrunta. Chiar și acum, cel mai mare portavion din lume, portavionul american USS Gerald R. Ford, se află în vecinătate și face exerciții cu aliații de pe tot continentul”, a spus Rutte, potrivit Sky News.

El a mai declarat că piloții NATO nu au descoperit „nicio amenințare imediată” din partea avioanelor rusești care au intrat în spațiul aerian estonian

„În ultima încălcare a spațiului aerian din Estonia, forțele NATO au interceptat și escortat prompt aeronava fără escaladare, deoarece nu a fost evaluată nicio amenințare imediată”, a adăugat Rutte.

Șeful NATO a transmis că organizația este pregătită să aibă reacții mai dure față de intimidările rușilor.

„Desigur”, a spus Rutte atunci când a fost întrebat dacă NATO este pregătită să fie mai dură în răspunsul său. „Dar trebuie să facem întotdeauna acest lucru în funcție de evaluarea situației”, a precizat el.

(sursa: Mediafax)