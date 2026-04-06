Masa de Paște, tot mai scumpă: Cât au ajuns să coste deserturile tradiționale în 2026

Conform datelor INS, analizate pentru februarie 2026 comparativ cu februarie 2025, pudra de cacao conduce topul scumpirilor, cu un avans de 46,33%, fiind urmată de ciocolată, care s-a scumpit cu 29,02%.



Alte ingrediente de bază pentru preparatele tradiţionale de Paşte au înregistrat creşteri importante de preţ: miezul de nucă (+17,48%) şi cozonacul (+15,66%). Ouăle s-au scumpit cu 14,3%, iar pâinea cu 10,12%.



Alte produse utilizate frecvent în preparatele specifice sărbătorilor au consemnat majorări mai moderate: rahat simplu sau mixt (+9,11%), carne de oaie şi miel (+8,85%), esenţă de rom (+7,68%) şi vin (+6,9%).



Brânzeturile au avut creşteri mai reduse: brânza de vacă (telemea) cu 6,33% şi brânza de oaie (telemea) cu 3,69%.



Unele produse proaspete au avut evoluţii temperate sau chiar scăderi de preţ: ceapa verde (+2,78%), salata verde (+1,8%), iar ridichile de lună s-au ieftinit cu 5,51%.

AGERPRES