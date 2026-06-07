România, prin ochii unui inginer aerospațial din diaspora: Tânărul care nu și-a uitat originile

Născut și crescut în Spania, tânărul de 25 de ani lucrează astăzi în industria aerospațială dar spune că una dintre cele mai mari preocupări ale sale este să nu se îndepărteze de țara părinților săi.

Concediu dedicat României

Deși și-a construit parcursul academic și profesional departe, Andrei mărturisește că legătura cu România a rămas puternică. În această vară, el și-a dedicat concediul organizării unui circuit de 9 zile prin România pentru 8 colegi și prieteni străini, convins că țara are mult mai mult de oferit decât imaginea adesea prezentată negativ în afara granițelor.

Povestea sa a fost relatată de publicația Ziarul de Iași și evidențiază modul în care identitatea culturală poate fi păstrată chiar și la mii de kilometri distanță de locul de origine.

Emigrare, nu și desprinderea de rădăcini

La începutul anilor ’90, părinții lui Andrei, originari din Ardeal și absolvenți de ASE, au decis să plece în Spania, pe fondul climatului politic și economic instabil din România postcomunistă.

Stabiliți la Valladolid, aceștia și-au construit o nouă viață în străinătate. Acolo s-a născut Andrei, care a crescut într-un mediu cultural diferit de cel românesc. Cu toate acestea, părinții săi au considerat esențială păstrarea identității familiale și culturale.

„Părinții mei aveau metoda asta: se prefăceau că nu înțeleg spaniola când le vorbeam în spaniolă. Așa m-au forțat, într-un fel, să vorbesc românește. Și acum le mulțumesc pentru asta”, a spus tânărul pentru „Ziarul de Iași”.

Mai mult, Andrei și-a petrecut vacanțele la bunicii din România.

„Sunt amintirile mele preferate. Era senzația aceea de libertate: mă trezeam și aveam toată ziua la dispoziție să fac ce vreau”, își amintește tânărul.

Carieră impresionantă

Andrei a obținut, în liceu, o bursă a Fundației Amancio Ortega, fondatorul Zara, care i-a oferit oportuniatea să studieze timp de un an în SUA. Apoi a absolvit Universitatea Carlos al III-lea din Madrid și un masterat în inginerie aerospațială la Toulouse. Acum lucrează pentru una dintre marile companii internaționale din domeniul aerospațial și al apărării.

Planuri de viitor în România

Andrei vrea să păstreze legătura cu țara părinților săi.

„Acum fac un efort să găsesc oameni de vârsta mea în România pentru că îmi dau seama că, peste ani, nu voi mai regăsi aici aceleași persoane, și nu vreau să mă întorc și să nu mai am pe nimeni. Nu mi-aș dori niciodată să ajung în situația în care să mă întorc aici doar ca turist. Cred că aș suferi mult dacă ar trebui să mă cazez la hotel”, a declarat tânărul.

În luna mai 2026, Andrei a revenit în România împreună cu 8 prieteni și foști colegi de masterat din Franța. Toți lucrează în industria aerospațială și provin din țări diferite, Spania, Italia și Portugalia.

El a oferit câte o broșură de 30 de pagini fiecăruia, cu

Nu a fost însă o excursie obișnuită.informații despre istoria, cultura și particularitățile regiunilor pe care urmau să le viziteze.

„Nu voiam să îi surprind printr-o clădire monumentală sau printr-un peisaj. Voiam să înțeleagă ce este în spatele României”, explică el.

Ei au vizitat Brașov, București, Iași, sate din secuime și mai multe zone montane.

Una dintre motivațiile sale este că România se schimbă rapid și multe dintre particularitățile sale încep să se estompeze.

Iar reacțiile prietenilor săi l-au surprins. Unul dintre ei i-a spus că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe de călătorie.

Unii dintre participanți i-au spus că excursia în România a fost una dintre cele mai frumoase experiențe de călătorie pe care le-au avut până acum.