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Veste excelentă pentru șoferi: Autostrada Carpaților avansează peste așteptări

de Redacția Jurnalul    |    07 Iun 2026   •   23:00
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Veste excelentă pentru șoferi: Autostrada Carpaților avansează peste așteptări
facebook/Autostrada Carpaților prinde contur înainte de termen

Lucrările pe secțiunea Tigveni - Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu-Pitești avansează într-un ritm susținut, iar circulația ar putea fi deschisă cu aproximativ șase luni înainte de termenul contractual. Pe șantier sunt mobilizați peste 400 de muncitori și 150 de utilaje.

Antreprenorul austriac PORR execută în prezent mai multe categorii de lucrări simultan. Se așterne pământ vegetal pe taluzuri și se lucrează la fundații de balast și mixturi asfaltice pe terasamente.

La cele 12 poduri și pasaje de pe traseu se montează parapete metalice, rosturi de dilatație și mixtură asfaltică. Se instalează și elementele sistemului de iluminat rutier și ITS, arată Cristian Pistol, directorul CNAIR. La sensul giratoriu Tigveni, așternerea mixturii asfaltice a fost finalizată.

La tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, se montează instalații mecanice și electrice. Tunelul va fi echipat cu sisteme de detectare și evacuare a fumului și a noxelor, sisteme de evacuare a persoanelor în caz de urgență și camere de monitorizare a traficului. În scurt timp, antreprenorul va demara și programul de pregătire a personalului CNAIR pentru monitorizarea și intervenția la tunel.

Dacă ritmul de lucru se menține, deschiderea secțiunii 4 ar urma să aibă loc în cursul anului 2026. Aceasta ar aduce la 54 de km lungimea totală a porțiunilor circulabile din cei 122 de km ai autostrăzii Sibiu-Pitești.

Valoarea contractului pentru această secțiune este de 1,678 miliarde de lei fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: autostradă sibiu pitesti infrastructura
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