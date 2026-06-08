Manipulare de la cel mai înalt nivel al Guvernului: Ba aveam cu ce trage la Galați! Armata are sisteme complete împotriva dronelor și sunt chiar românești

Atât ministrul interimar și demis al Apărării Naționale, Radu Miruță, cât și premierul interimar și demis, Ilie Bolojan, au afirmat, imediat după incidentul cu o dronă de proveniență rusească ce a lovit terasa unui bloc din Galați, că, în acest moment, România nu deține echipamente care să poată neutraliza astfel de amenințări.

Mai mult, ambii vorbesc despre soluții de viitor, constând fie în achiziții prin programul SAFE, fie prin preluări temporare de echipamente, de la statele NATO sau chiar de la Ucraina. În realitate, în perioada 2022-2024, Armata Română, prin Forțele Terestre, Forțele Navale și Forțele Aeriene, a achiziționat sisteme de identificare, localizare, urmărire bruiere și anihilare a dronelor, în valoare totală de peste 80 de milioane de lei. Inclusiv Romtehnica SA, dar chiar și Serviciul de Protecție și Pază s-au dotat cu astfel de echipamente, în majoritatea cazurilor fiind vorba despre furnizori din România. Iar acolo unde a fost vorba despre furnizori străini, și aceștia se dovedesc a fi investitori în companii românești.

Guvernul condus de Ilie Bolojan se pregătește să-și strângă „bagajele” de la Palatul Victoria, dar nu înainte de a lansa una dintre cele mai grosolane manipulări în ceea ce privește modul în care a acționat în legătură cu evenimentul controversat de la Galați, unde o dronă de proveniență rusească a lovit terasa unui bloc de locuințe.

Ministrul demis și interimar al Apărării Naționale, Radu Dinel Miruță, de la USR, a afirmat că, după un asemenea eveniment, „ceea ce trebuie făcut este apărarea antiaeriană de la sol” și că „problema este că înzestrarea Armatei Române, până acum, nu a fost preocupată pentru sisteme antiaeriene de la sol”.

Joi seară, într-un interviu acordat Euronews, premierul demis și interimar Ilie Bolojan, întrebat fiind în legătură cu același episod de la Galați când va avea România echipamentele speciale de apărare contra dronelor și dacă această chestiune va fi transformată într-o prioritate, Bolojan a declarat: „Avem două posibilități. Să primim din țările NATO, sub o formă temporară, dotări suplimentare contra dronelor. Asta trebuie analizat, iar Ministerul Apărării a făcut demersuri în acest sens. Asta ar fi prima ipoteză. A doua ipoteză este că trebuie să derulăm cât mai repede contractul, în așa fel încât, într-o perioadă cât mai scurtă, să ne întărim apărarea inclusiv din acest punct de vedere. Toate aspectele care țin de colaborare sunt definitivate în aceste zile. Cea mai mare parte din contractele de pe SAFE au fost deja semnate. A fost o primă etapă, până la sfârșitul lunii mai, și mai este următoarea etapă, în așa fel încât se vor semna contractele care țin de colaborarea directă dintre state în această perioadă. În aceste zile se definitivează și aceste contracte”.

Avem furnizori români, contractați deja de MApN, în 2022-2024

Din ambele luări de poziție, rezultă că atât ministrul Apărării, cât și premierul afirmă că România nu deține sisteme de apărare antidronă și că abia de acum înainte se încearcă identificarea unor soluții în acest sens. Lucru complet fals.

Încă din anul 2022, atât Forțele Terestre, Forțele Aeriene, cât și Forțele Navale ale Armatei Române au achiziționat sisteme de luptă antidronă, ca parte a unor pachete de sisteme de război electronic și contramăsuri. Inclusiv Romtehnica SA și chiar Serviciul de Protecție și Pază (SPP) s-au înzestrat cu astfel de echipamente. Este vorba despre contracte de achiziție publică derulate în perioada 2022-2024, majoritatea fiind furnizori români. Iar valoarea totală a acestor echipamente achiziționate se ridică la 397.924.964,4 lei cu tot cu TVA (80.116.203,9 euro).

Astfel, Ministerul Apărării Naționale, prin UM 08171 Deveselu, a încheiat, la data de 17 octombrie 2022, un contract privind achiziția a șapte sisteme portabile de combatere a UAS/ S-UAS. UAS este prescurtarea pentru „Unnamed Aircraft Systems” și constă într-un ecosistem de operare a unei drone, format din aeronava fără pilot (UAV), sistemul de control și legăturile de comunicații. S-UAS face referire la sistemele mici (Smart UAS), mai exact drone cu o greutate maximă de 25 kilograme, utilizate în principal pentru activități civile și comerciale.

Achiziția făcută de către UM 02171 Deveselu a fost făcută din fonduri bugetare, a avut o durată de implementare de patru luni, a făcut obiectul unei cereri de oferte și a fost adjudecată de către compania SC Optoelectronica 2001 SA, pentru un preț de 943.600 de lei fără TVA, respectiv de 1.122.844 de lei cu TVA inclusă (227.480,6 euro).

SC Optoelectronica 2001 SA este o companie românească, cu sediul în Măgurele, județul Ilfov, și care are trei acționari persoane fizice români: Valeriu Adrian Stoica (ce deține 97,81446% din acțiuni) și care îndeplinește și calitatea de președinte al C.A., Anamaria Popa (care controlează 1,13927% din acțiuni) și Brînduș Daniel Comănescu (acesta deținând 1,04627% din acțiuni).

Achiziție făcută de Forțele Aeriene Române și de Forțele Terestre Române

O a doua entitate a statului care a făcut achiziții de sisteme de război electronic și contramăsuri este tot Ministerul Apărării Naționale. Dar prin intermediul UM 01836 Otopeni, aparținând Forțelor Aeriene Române. Este vorba despre un contract vizând furnizarea de sisteme portabile de bruiaj C-sUAS și sisteme pentru detecția dronelor.

Acest contract a fost împărțit în două loturi. Primul lot a constat în achiziția a 30 de sisteme portabile de bruiaj C-sUAS, iar cel de-al doilea lot a constat în achiziția a zece sisteme pasive pentru detecția dronelor.

C-sUAS este prescurtarea de la „Conter Unmanned Aircraft Systems” și reprezintă o tehnologie integrată de apărare antidronă care detectează, urmărește, identifică și neutralizează drone de dimensiuni mici.

Ambele loturi ale acestui contract au fost atribuite, prin licitație restrânsă, la data de 22 noiembrie 2023, și au fost adjudecate de către compania SC BlueSpace Technology, pentru un preț final negociat de 7.924.160 de lei fără TVA, respectiv de 9.441.650,4 lei cu tot cu TVA (1.899.460,9 euro).

De altfel, aceeași companie SC BlueSpace Technology SRL și-a mai adjudecat un contract similar, la data de 12 decembrie 2022, cu Ministerul Apărării Naționale, prin UM 01020 Cluj, aparținând Forțelor Terestre Române. Mai exact, vorbim despre achiziția de sisteme portabile de combatere a UAS/S-UAS. Contractul a avut o durată de 36 de luni și a vizat achiziția a 160 de astfel de echipamente. Afacerea a fost încheiată, după organizarea unei licitații restrânse, la un preț final negociat de 9.824.000 de lei fără TVA, respectiv de 11.690.560 de lei cu TVA inclusă (2.371.983,9 euro).

O altă dotare similară, la Forțele Navale Române

Ministerul Apărării Naționale, prin UM 02003 Constanța, aparținând Forțelor Navale Române, este o altă entitate care a cumpărat sisteme antidronă. Mai exact, a parafat, la data de 28 aprilie 2023, un acord-cadru de furnizare a 31 de sisteme portabile antidronă.

Autoritatea contractantă a organizat, în acest sens, o procedură simplificată cu negociere, iar ofertantul câștigător a fost aceeași firmă SC BlueSpace Technology SA. Prețul final negociat al contractului s-a ridicat la 1.302.000 de lei fără TVA, respectiv la 1.549.380 de lei cu TVA inclusă (313.938,4 euro).

Din datele furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), rezultă că SC BlueSpace Technology SRL este companie românească, cu sediul în Bragadiru, deținută de către oamenii de afaceri Constantin Pintilie (care controlează 97% din capitalul social) și Tudor Pintilie (care deține 3% din beneficii și pierderi).

Romtehnica, dotări specializate de 66 de milioane de euro

Cel mai consistent contract care vizează achiziția de sisteme de război electronic și contramăsuri este, însă, cel făcut în ultima zi a anului 2024, de către Compania Națională Romtehnica SA. Atunci, autoritatea contractantă a atribuit, prin licitație restrânsă, un contract de achiziție privind opt sisteme de război electronic contra dronelor UAS (SRE C-UAS).

La data de 31 decembrie 2024, Romtehnica a încheiat cu Elbit systems ew and sigint – ELISRA LTD, companie din Israel, un contract în valoare de 274.944./000 de lei fără TVA, respectiv de 327.183.360 de lei cu TVA inclusă (65.777.389,9 euro).

Firma care și-a adjudecat acest contract face parte din grupul israelian ELBIT Systems LTD, care deține acțiuni în firma românească A-E Electronics SA.

Până și SPP s-a utilat cu astfel de sisteme, pentru apărarea „spectrului guvernamental”

Nu doar armata, prin aceste unități ale Ministerului Apărării Naționale, a făcut astfel de achiziții de sisteme de război electronic și contramăsuri antidronă, ci și un serviciu special care se ocupă cu paza demnitarilor.

Concret, la data de 5 mai 2023, Serviciul de Protecție și Pază (SPP) a încheiat un contract având ca obiect furnizarea de echipamente hardware și aplicații informatice pentru identificarea și neutralizarea amenințărilor de tip UAV, dar și pentru dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental.

Prin amențări de tip UAV (Vehicul Aerian fără Pilot) se înțelege utilizarea dronelor pentru recunoaștere, spionaj, atacuri cinetice (cu explozivi) sau bruiaj electronic.

Conform anunțului de atribuire publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), afacerea a fost finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a fost făcută în comun de către SPP cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de membru asociat.

Procedura de atribuire aleasă a fost una de tip competitiv cu un singur operator economic, iar contractul a fost semnat în 5 mai 2023, când afacerea a fost adjudecată de către SC Civitas Systems SRL, la un preț final negociat de 39.443.000 de lei fără TVA, respectiv de 46.937.170 de lei cu TVA inclusă (9.525.941,2 euro).

SC Civitas Systems SRL este o companie din Craiova ce are ca unic asociat o altă companie din Craiova – SC Civitas P.S.G. SA. Aceasta din urmă este una dintre cele mai mari firme de pază și protecție din România și este deținută de către omul de afaceri Cristian Dobre (80% din acțiuni), alături de Mihail Sima și Rene-Edmond Păsculescu.

Alte trei achiziții, în valoare de 287,4 milioane de euro, au fost anulate

Iar acestea nu sunt singurele achiziții pe care statul român le-a scos la „mezat” și care vizează sisteme de luptă antidronă. Mai există trei încercări de a încheia contracte similare, dar care nu au fost finalizate.

Toate aceste trei încercări au fost făcute de către aceeași Companie Romtehnica SA. Mai exact, la data de 21 august 2022, Romtehnica SA publica în SEAP un anunț de participare prin intermediul căruia își făcea cunoscută intenția de a organiza o licitație restrânsă, în vederea încheierii unui contract având ca obiect achiziția de sisteme portabile de război electronic – Scorpions. Pentru aceasta, autoritatea contractantă pusese la bătaie un buget estimat inițial de 216.550.000 de lei fără TVA, respectiv de 257.694.500 de lei cu TVA inclusă (52.799.758,2 euro).

La data de 2 mai 2023, această achiziție a fost anulată, deoarece nu au fost depuse decât oferte „neconforme de abordare a solicitărilor tehnice sau financiare agreate de către autoritatea contractantă”.

Tot la 21 august 2022, Romtehnica mai scotea la licitație restrânsă un alt contract, vizând achiziția unui sistem de război electronic în comunicații H/V/UG – Linx. Însă, la data de 31 ianuarie 2024, și această procedură a fost anulată, din aceleași motive. Pentru acest contract, autoritatea contractantă pusese la bătaiei un buget estimat inițial de 517.586.000 de lei fără TVA, respectiv de 615.927.340 de lei cu TVA inclusă (126.199.102,6 euro).

În aceeași zi de 21 august 2022, tot Romtehnica mai scotea la licitație un al treilea contract, având ca obiect achiziția unui sistem de război electronic în comunicații V/UHF – Argus, pentru care a pus la bătaie un buget de 444.681.000 de lei fără TVA, respectiv de 529.170.390 de lei cu TVA inclusă (108.423.224,6 euro). Dar, ca și în cazul celorlalte două achiziții, și această licitație a fost anulată, la data de 3 ianuarie 2024, din exact aceleași motive.

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