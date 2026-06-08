David Matei, marele câștig al debutului lui Hagi

La doar 19 ani, mijlocașul crescut de Steaua București și transferat recent la Universitatea Craiova a fost din nou cel mai bun jucător al României. A jucat cu personalitate, cu o maturitate rar întâlnită la această vârstă și, mai ales, cu acel curaj pe care selecționerii îl caută mereu la fotbaliștii tineri. A alergat, a recuperat, a construit și a participat la fazele de atac. Centrarea sa la golul de 2-1 marcat de Adrian Rus a fost de manual, „Centrare cu tot cu gol”, cum spun fotbaliștii, iar bara lovită în repriza secundă l-a privat de o reușită pe care ar fi meritat-o din plin.

Decarul pe care îl căuta Hagi

David Matei pare exact tipul de fotbalist pe care Gheorghe Hagi îl caută de ani buni. Stângaci, tehnic, capabil să joace între linii și să accelereze jocul, noul mijlocaș al Craiovei a arătat mai mult în aceste două meciuri decât au reușit să producă alți „decari” consacrați ai naționalei. Comparativ cu Nicolae Stanciu sau Ianis Hagi, Matei a fost mai implicat, mai curajos și mai constant. Nu a dispărut din joc și nu a traversat perioade de anonimat. Mai mult, a bifat două prestații consecutive foarte bune, lucru care în ultimii ani nu s-a întâmplat nici cu Ianis Hagi și nici cu veteranul Stanciu.

Desigur, adevăratele examene vor veni în toamnă, în Liga Națiunilor. Dar după ceea ce a arătat în aceste zile, David Matei pare deja unul dintre oamenii pe care Hagi va construi primul unsprezece.

Apărarea începe să prindă contur

Un alt câștig al acestei acțiuni îl reprezintă compartimentul defensiv. Cuplul format din Radu Drăgușin și Adrian Rus pare să ofere suficiente garanții pentru viitor. Mai important este că România începe să aibă și soluții de rezervă. Ghiță, Mihai Popescu, Burcă și Matei Ilie au demonstrat că pot intra oricând în echipă fără ca nivelul să scadă dramatic.

În flancul drept, accidentarea lui Andrei Rațiu i-a oferit lui Hagi ocazia să testeze variante noi. Sorescu și-a făcut datoria, însă surpriza plăcută a venit din partea lui Tony Strata. Jucătorul de 21 de ani de la Vitória Guimarães nu a părut deloc intimidat de debut și a arătat că poate deveni o alternativă serioasă.

Borza și Eissat atacă postul lui Bancu

Pe partea stângă, acolo unde România caută de ani de zile un urmaș pentru Răzvan Raț, experimentele au fost încurajatoare. Atât Borza, cât și Eissat au lăsat o impresie bună, iar mulți suporteri consideră că cei doi au arătat chiar mai bine decât titularul ultimilor ani, Nicușor Bancu.

Borza beneficiază și de un avantaj important: este un jucător pe care Hagi îl cunoaște foarte bine încă din perioada academiei de la Ovidiu.

Olaru și Coman au răspuns prezent

Darius Olaru a avut, în sfârșit, una dintre acele prestații pe care suporterii le așteaptă de ani buni și la echipa națională. Activ, implicat și prezent în multe dintre acțiunile ofensive, mijlocașul FCSB-ului a demonstrat că poate reprezenta o soluție pentru viitor.

La fel și Florinel Coman. Folosit mai aproape de poziția sa naturală, a fost un alt jucător decât cel văzut în ultimele luni. Declarațiile sale recente, prin care admitea că nu se simte confortabil jucând pe partea dreaptă, au fost confirmate și pe teren. În banda stângă este mult mai periculos și mai util echipei.

La mijloc, Răzvan Marin continuă să fie una dintre puținele certitudini ale naționalei. Campion al Greciei cu AEK Atena, experimentat și constant, el rămâne punctul de echilibru al echipei.

Cine a dezamăgit

Nu toată lumea a profitat de această acțiune. Ștefan Baiaram a fost aproape invizibil în cele două partide. Fără realizări, fără acțiuni decisive și fără influență asupra jocului. Departe de declarațiile ultraoptimiste după câștigarea eventului cu Craiova: „Vreau să plec la un club mare”, spunea el, însă la ce a arătat în ultimul timp și în cele două meciuri cu naționala... poate rezervă la un club din Zona Golfului.

La fel s-a întâmplat cu Olimpiu Moruțan și Alexandru Dobre. Ambii au continuat forma modestă arătată și la club. În special Dobre a fost criticat de suporteri, care au considerat că introducerea sa pe teren nu a adus nimic în plus, „s-a risipit o schimbare”.

Nici Ianis Hagi nu a reușit să schimbe percepția generală. După un sezon modest în Turcia, la Alanyaspor, prestația sa din aceste amicale a fost departe de a justifica statutul de lider tehnic al echipei, contrar „tradiției” că juca bine sub tricolor, deși nu juca la club.

O națională mai tânără

La finalul celor două meciuri, concluzia este una optimistă. Hagi pare să fi găsit deja câteva dintre piesele pe care va construi următorii ani. David Matei, Matei Ilie, Andrei Borza, Louis Munteanu, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Coubiș, Răzvan Marin, Mihăilă, Dennis Man și Ionuț Radu pot forma nucleul noii echipe naționale. Lângă ei pot rămâne jucători cu experiență precum Screciu, Băluță, Dragomir, Stanciu sau Ianis Hagi.

Mai este mult de lucru până la primele meciuri oficiale din toamnă. Dar după debutul mandatului, Gheorghe Hagi are motive să privească înainte cu optimism. Iar cel mai mare dintre ele poartă numele David Matei.

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