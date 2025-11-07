Mașină cu număr de România, urmărită în Bulgaria. Șase migranți au murit, patru au fost răniți

Șase migranți au murit și alte patru persoane au fost rănite după ce mașina lor a fost implicată într-un accident în timpul unei urmăriri a poliției în apropierea orașului Burgas de la Marea Neagră, a relatat vineri Agenția Bulgară de Știri (BTA).

Incidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri. Skoda, înmatriculată în România, transporta 10 persoane și nu a oprit la semnalele polițiștilor, a declarat comisarul șef al Poliției de Frontieră, Anton Zlatanov, pentru postul de televiziune bTV, transmite Reuters.

Cei șase au murit la fața locului, în timp ce șoferul român și trei migranți supraviețuitori au primit primul ajutor. Se crede că supraviețuitorii sunt din Afganistan.

Autoritățile române nu au confirmat informațiile de la bulgari.

