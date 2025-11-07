x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Mașină cu număr de România, urmărită în Bulgaria. Șase migranți au murit, patru au fost răniți

Mașină cu număr de România, urmărită în Bulgaria. Șase migranți au murit, patru au fost răniți

de Redacția Jurnalul    |    07 Noi 2025   •   11:25
Mașină cu număr de România, urmărită în Bulgaria. Șase migranți au murit, patru au fost răniți

Șase oameni au murit și patru au fost răniți după ce o mașină cu număr de România a fost implicată într-un accident. Acesta s-a produs în Bulgaria în timp ce mașina era urmărită de Poliție. Victimele sunt migranți.

Șase migranți au murit și alte patru persoane au fost rănite după ce mașina lor a fost implicată într-un accident în timpul unei urmăriri a poliției în apropierea orașului Burgas de la Marea Neagră, a relatat vineri Agenția Bulgară de Știri (BTA).

Incidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri. Skoda, înmatriculată în România, transporta 10 persoane și nu a oprit la semnalele polițiștilor, a declarat comisarul șef al Poliției de Frontieră, Anton Zlatanov, pentru postul de televiziune bTV, transmite Reuters.

Cei șase au murit la fața locului, în timp ce șoferul român și trei migranți supraviețuitori au primit primul ajutor. Se crede că supraviețuitorii sunt din Afganistan.

Autoritățile române nu au confirmat informațiile de la bulgari.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: masina numar România migranti morti bulgaria
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri