Mașină răsturnată într-o intersecție din capitală, după ce a intrat în refugiul din stația de tramvai

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, șoferul de 20 de ani al unei mașini care mergea pe Calea 13 Septembrie, la intersecția cu strada Mihail Sebastian, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a intrat în refugiul din stația de tramvai, iar în urma impactului autoturismul s-a răsturnat pe plafon.

Tânărul a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ.

În urma accidentului, șoferul a fost rănit, fiind transportat la spital în vederea acordării de ingrijiri medicale.

Polițiștii fac cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului de circulație.

(sursa: Mediafax)