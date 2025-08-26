Mașină răsturnată într-o intersecție din capitală, după ce a intrat în refugiul din stația de tramvai

x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Aug 2025   •   08:42
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

O mașină s-a răsturnat pe plafon în noaptea de luni spre marți la intersecția Calea 13 Septembrie cu strada Mihail Sebastian din capitală, după ce a intrat în refugiul din stația de tramvai.

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, șoferul de 20 de ani al unei mașini care mergea pe Calea 13 Septembrie, la intersecția cu strada Mihail Sebastian, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a intrat în refugiul din stația de tramvai, iar în urma impactului autoturismul s-a răsturnat pe plafon.

Tânărul a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ.

În urma accidentului, șoferul a fost rănit, fiind transportat la spital în vederea acordării de ingrijiri medicale.

Polițiștii fac cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului de circulație.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident refugiu tramvai masina rasturnata
