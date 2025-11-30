Cât costă un meniu la Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Aseară s-a deschis oficial și cel mai așteptat târg de Crăciun din Capitală. Chiar dacă vremea nu a ținut cu vizitatorii, sute de oameni au venit să se bucure de atmosfera festivă și să se lase cuprinși, încă de pe acum, de magia sărbătorilor.

"Este un eveniment magic, copiii s-au bucurat şi nu am vrut să anulăm deschiderea în această seară, chiar dacă vremea nu a ţinut cu noi, pentru că am vrut să transmitem un mesaj: indiferent de vreme, momentele minunate şi programate trebuie să ne ţinem de ele. Invităm pe toată lumea să se bucure de sărbătorile şi de magia Crăciunului în această perioadă alături de Primăria Capitalei", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

"Iei o umbrelă, o geacă mai bună şi e ok. Ai sentimentul că e un târg de Crăciun mai balcanic aşa", a transmis un cuplu venit la târgul din Piaţa Constituţiei.

Peste 120 de căsuțe cu mâncare, dulciuri și decorațiuni lucrate manual

În cele peste 120 de căsuțe, vizitatorii găsesc orice. Își pot încălzi mâinile cu o băutură fierbinte, pot savura mâncăruri tradiționale și diverse dulciuri sau își pot achiziționa decorațiuni realizate manual.

"Turtă dulce, ciocolată de casă, nuga, acadele, vechile noastre bastonaşe şi ciubuc, cel mai vechi să zic aşa, desert din România. Preţurile încep de la 10 lei, până la 25 de lei, 35 pentru o nuga de 300 de grame", a explicat un comerciant de la târg.

"Un must cald, un suc de mere, un vin roşu, totul este la 15 lei, un preţ acceptabil. Indiferent că a fost ploaie, lumea tot s-a mişcat din casă şi a venit, adică asta e cel mai important", a adăugat un alt vânzător.

"Ceafă de porc, piept de porc, cu mămăliguţă ardelenească, avem ciolan, pomana porcului, pastramă, sărmăluţe, avem tot felul de murături. Ceafa o avem la 18. O porţie de mămăligă 5 lei, cartofiorii 8 lei", a mai spus un comerciant.

"Sunt decoraţiuni de masă, decoraţiuni de uşă, de perete, sunt făcute de mână. De la 10 lei, maxim 50 de lei", mai precizează altul.

Atracții noi în fiecare zi, timp de o lună întreagă

Iar astea sunt doar câteva dintre atracţii. Timp de 30 de zile, vizitatorii vor putea descoperi zilnic experiențe noi.

"Sania lui Moş Crăciun este o atracţie foarte luminoasă şi absolut incendiară pentru că ridică adrenalina tuturor vizitatorilor. Avem concerte programate în fiecare weekend, avem DJ-seturi", a informat Cerasela Călin, consilier Creart.