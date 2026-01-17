Combinația dintre caniculă, secetă și ploi torențiale face România vulnerabilă

Datele oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie arată că anul 2025 a fost marcat de o succesiune fără precedent de fenomene meteorologice extreme. Caniculă, secetă severă și episoade de precipitații intense confirmă o tendință de încălzire accelerată și o variabilitate tot mai accentuată a vremii, transmite Ministerul Mediului.

„Anul 2025 arată cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. Nu vorbim doar despre temperaturi mai mari, ci despre o combinație tot mai riscantă între caniculă, lipsa apei și ploi violente într-un timp foarte scurt. Acest lucru ne obligă să regândim modul în care gestionăm apa, solul și infrastructura de protecție împotriva dezastrelor", a declarat Diana Buzoianu, ministra Mediului.

Anul 2025 se înscrie între cei mai călduroși ani din istoria măsurătorilor din România. Este al patrulea cel mai cald an din perioada 1901–prezent, cu o temperatură medie anuală de 11,95°C și o abatere pozitivă de +1,22°C față de media 1991–2020.

Luna iulie 2025 a fost marcată de caniculă extremă. S-au emis șase avertizări generale de cod roșu. Valorile maxime au ajuns până la 43,4°C la Calafat. Peste 41°C au fost înregistrate în numeroase stații din sudul și vestul țării.

În paralel, au fost înregistrate episoade de furtuni violente. Rafalele au depășit 150 km/h în Banloc și 100 km/h în mai multe zone montane și vestice.

Seceta a fost una dintre caracteristicile definitorii ale anului. Au fost șapte luni secetoase. Iunie 2025 a fost cea mai secetoasă lună din istorie, cu doar 18,9 mm precipitații față de media climatologică de 90,5 mm.

Vara 2025 a fost a patra cea mai secetoasă vară înregistrată la nivel național. Dobrogea a fost regiunea cea mai afectată, cu o medie de doar 34,3 mm precipitații.

La polul opus, 2025 a adus și episoade de precipitații extreme. Luna mai a fost una dintre cele mai ploioase din ultimele decenii. Octombrie 2025 a stabilit noi recorduri regionale și naționale. În prima decadă a lunii octombrie, la 51 de stații meteorologice s-au înregistrat peste 100 l/mp.

Această alternanță între secetă și ploi torențiale explică numărul ridicat de avertizări meteo. În 2025 au fost emise 170 de avertizări generale (14 de cod roșu) și 3.521 de avertizări nowcasting (77 de cod roșu). Este cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

„În perioada viitoare vom prezenta primul rezultat concret al muncii din ultimele luni: normele de gestionare a pădurilor care sunt tot mai afectate de schimbările climatice", a anunțat ministra Buzoianu.

(sursa: Mediafax)