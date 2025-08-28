Modificări în circulația metroului pe Magistrala 4, din 1 septembrie

x close
de Redacția Jurnalul    |    28 Aug 2025   •   14:00

Metrorex anunță că, începând cu 1 septembrie 2025, trenurile de pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Străulești) vor circula cu transbordare la stația Jiului, din cauza lucrărilor de conectare a noii Magistrale 6 la infrastructura existentă.

Circulația pe Magistrala 4 va fi modificată după ce firul 2 dintre stațiile 1 Mai și Jiului va fi închis pentru lucrări, trenurile urmând să circule în ambele sensuri pe celălalt fir. Pasagerii vor fi nevoiți să schimbe trenul la Jiului pentru a-și continua călătoria.

Restricțiile sunt generate de lucrările la Magistrala 6, linie care va asigura legătura directă între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă - Otopeni.

Separat, Metrorex a anunțat și reducerea intervalelor de succedare a trenurilor pe două magistrale.

Pe Magistrala 1 (Pantelimon - Dristor 2) și Magistrala 3 (Preciziei - Anghel Saligny), între 8 septembrie și 31 decembrie 2025, intervalele scad de la 7 la 6 minute în zilele lucrătoare și de la 10 la 9 minute în weekend și sărbători legale.

(sursa: Mediafax)

 

