Metrorex anunță progrese importante pe șantierul Magistralei 6 în ianuarie 2026 cu majoritatea stațiilor având structura peste 70% finalizată

Sursa foto: Facebook.com/magistrala6 /Lucrările la Magistrala 6 de metrou avansează

Lucrările la viitoarea Magistrală 6 de metrou, pe Secțiunea Sud (1 Mai – Tokyo), au înregistrat evoluții consistente în prima lună a anului 2026, în ciuda temperaturilor negative, potrivit Metrorex. Lucrările la tuneluri, precum și șantierele stațiilor au avut o evoluție puternică, consolidând ritmul general al proiectului, arată societatea care administrează metroul bucureștean.