Metrorex anunță progrese importante pe șantierul Magistralei 6 în ianuarie 2026 cu majoritatea stațiilor având structura peste 70% finalizată

de Redacția Jurnalul    |    31 Ian 2026   •   18:40
Sursa foto: Facebook.com/magistrala6 /Lucrările la Magistrala 6 de metrou avansează

Lucrările la viitoarea Magistrală 6 de metrou, pe Secțiunea Sud (1 Mai – Tokyo), au înregistrat evoluții consistente în prima lună a anului 2026, în ciuda temperaturilor negative, potrivit Metrorex. Lucrările la tuneluri, precum și șantierele stațiilor  au avut o evoluție puternică, consolidând ritmul general al proiectului, arată societatea care administrează metroul bucureștean.

Cele două utilaje de forat tuneluri, Sfânta Maria și Sfânta Ana, continuă avansul pe direcția Aeroport Băneasa – Tokyo – 1 Mai:

  1. TBM Sfânta Maria
    1. A ajuns la viitoarea stație Gara Băneasa
    2. Distanță excavată: 2006 m
    3. Inele montate: 1338
  2. TBM Sfânta Ana
    1. Distanță excavată: 1660 m
    2. Inele montate: 1101

Progresul general al structurii de rezistență pe tronsonul 1 Mai – Tokyo: 58,1%.

 

Situația pe stații – evoluții detaliate

Stația Tokyo – 62,8% structură de rezistență

  1. Finalizate:
    1. 690 m grindă de ghidaj
    2. 114 pereți mulați
    3. 52 barete
    4. 73 piloți Acces A
    5. 84 piloți Acces B
    6. 534 piloți plastici
  2. Excavări: 56.000 m³
  3. Betonări: 10.100 m³

Stația Aeroport Băneasa – 79,9% structură de rezistență

  1. Finalizate:
    1. 381 m grindă de ghidaj
    2. 72 pereți mulați
    3. 150 piloți Acces A
    4. 177 piloți Acces B
    5. 911 piloți plastici
    6. 9 pereți mulați plastici
  2. Excavări: 52.100 m³
  3. Betonări: 10.200 m³

Stația Gara Băneasa – 70,4% structură de rezistență

  1. Finalizate:
    1. 320 m grindă de ghidaj
    2. 54 pereți mulați
    3. 18 barete
    4. 12 pereți mulați plastici
    5. 90 piloți plastici
  2. Excavări: 48.500 m³
  3. Betonări: 7.900 m³

Stația Piața Montreal – 70,8% structură de rezistență

  1. Finalizate:
    1. 370 m grindă de ghidaj
    2. 62 pereți mulați
    3. 21 barete
    4. 118 piloți Acces A
    5. 54 piloți Acces B
    6. 933 piloți plastici
  2. Executați: 4 piloți Acces C
  3. Excavări: 38.800 m³
  4. Betonări: 4.800 m³

Stația Expoziției – 71,0% structură de rezistență

  1. Finalizate:
    1. 693 m grindă de ghidaj
    2. 102 pereți mulați
    3. 43 barete
    4. 222 piloți Acces A
    5. 186 piloți Acces B
    6. 118 piloți Acces C
    7. 9 pereți mulați plastici
    8. 608 piloți plastici
  2. Excavări: 56.000 m³
  3. Betonări: 9.100 m³
  4. Stația electrică: 121 m grindă de ghidaj + 20 pereți mulați finalizați

Stația Pajura – 44,7% structură de rezistență

  1. Finalizate:
    1. 524 m grindă de ghidaj
    2. 86 pereți mulați
    3. 26 barete
    4. 38 piloți pentru centrala de ventilație
    5. 9 pereți plastici
  2. În execuție:
    1. 210/252 piloți Acces A
    2. 198/444 piloți Acces B
    3. 124/243 piloți Acces C
  3. Excavări: 5.300 m³
  4. Betonări: 128 m³

Stația 1 Mai (existentă) – 30,1% structură de rezistență

  1. Lucrări în curs: relocări utilități + elemente structurale pentru joncțiunea cu M4
  2. Executate:
    1. 195 m grindă de ghidaj
    2. 26 pereți mulați
  3. Betonări: 60 m³

 

