Metrorex anunță progrese importante pe șantierul Magistralei 6 în ianuarie 2026 cu majoritatea stațiilor având structura peste 70% finalizată

Cele două utilaje de forat tuneluri, Sfânta Maria și Sfânta Ana, continuă avansul pe direcția Aeroport Băneasa – Tokyo – 1 Mai:
- TBM Sfânta Maria
- A ajuns la viitoarea stație Gara Băneasa
- Distanță excavată: 2006 m
- Inele montate: 1338
- TBM Sfânta Ana
- Distanță excavată: 1660 m
- Inele montate: 1101
Progresul general al structurii de rezistență pe tronsonul 1 Mai – Tokyo: 58,1%.
Situația pe stații – evoluții detaliate
Stația Tokyo – 62,8% structură de rezistență
- Finalizate:
- 690 m grindă de ghidaj
- 114 pereți mulați
- 52 barete
- 73 piloți Acces A
- 84 piloți Acces B
- 534 piloți plastici
- Excavări: 56.000 m³
- Betonări: 10.100 m³
Stația Aeroport Băneasa – 79,9% structură de rezistență
- Finalizate:
- 381 m grindă de ghidaj
- 72 pereți mulați
- 150 piloți Acces A
- 177 piloți Acces B
- 911 piloți plastici
- 9 pereți mulați plastici
- Excavări: 52.100 m³
- Betonări: 10.200 m³
Stația Gara Băneasa – 70,4% structură de rezistență
- Finalizate:
- 320 m grindă de ghidaj
- 54 pereți mulați
- 18 barete
- 12 pereți mulați plastici
- 90 piloți plastici
- Excavări: 48.500 m³
- Betonări: 7.900 m³
Stația Piața Montreal – 70,8% structură de rezistență
- Finalizate:
- 370 m grindă de ghidaj
- 62 pereți mulați
- 21 barete
- 118 piloți Acces A
- 54 piloți Acces B
- 933 piloți plastici
- Executați: 4 piloți Acces C
- Excavări: 38.800 m³
- Betonări: 4.800 m³
Stația Expoziției – 71,0% structură de rezistență
- Finalizate:
- 693 m grindă de ghidaj
- 102 pereți mulați
- 43 barete
- 222 piloți Acces A
- 186 piloți Acces B
- 118 piloți Acces C
- 9 pereți mulați plastici
- 608 piloți plastici
- Excavări: 56.000 m³
- Betonări: 9.100 m³
- Stația electrică: 121 m grindă de ghidaj + 20 pereți mulați finalizați
Stația Pajura – 44,7% structură de rezistență
- Finalizate:
- 524 m grindă de ghidaj
- 86 pereți mulați
- 26 barete
- 38 piloți pentru centrala de ventilație
- 9 pereți plastici
- În execuție:
- 210/252 piloți Acces A
- 198/444 piloți Acces B
- 124/243 piloți Acces C
- Excavări: 5.300 m³
- Betonări: 128 m³
Stația 1 Mai (existentă) – 30,1% structură de rezistență
- Lucrări în curs: relocări utilități + elemente structurale pentru joncțiunea cu M4
- Executate:
- 195 m grindă de ghidaj
- 26 pereți mulați
- Betonări: 60 m³