Michelle Obama, aplaudată de români, la București: Liderii trebuie să fie oameni decenţi şi oneşti

Michelle Obama a vorbit timp de o oră, unui public numeros, despre copilăria trăită într-o gospodărie modestă din sudul oraşului Chicago, despre provocările înfruntate în şcoală, universitate şi la început de carieră, despre ascensiunea profesională înainte de a-l cunoaşte pe cel care avea să-i devină soţ, dar şi după acest moment, despre rolul său de mamă, despre implicarea în campania electorală a celui care avea să devină cel de-al 44-lea preşedinte american, despre viaţa la Casa Albă, despre leadership şi, mai ales, despre importanţa educării generaţiilor viitoare pentru a clădi o lume mai bună.



"Mulţi oameni m-au cunoscut la Casa Albă. Ca primă doamnă. Dar deseori trebuie să le reamintesc oamenilor că am avut o viaţă întreagă înainte de asta. Am studiat dreptul. Am practicat într-o corporaţie. Am lucrat în aproape toate sectoarele înainte de a ajunge la Casa Albă. Am lucrat în administraţia publică. Am lucrat pentru primarul oraşului Chicago. Am lucrat în domeniul planificării şi dezvoltării economice a oraşului. Am condus o organizaţie nonprofit, un ONG care avea drept scop ajutorarea tinerilor adulţi să se angajeze în serviciul public. A trebuit să încep de la zero în Chicago, construind totul de la zero, angajând personal, stabilind viziunea organizaţiei, formând un consiliu de administraţie, strângând fonduri. După aceea, am intrat în mediul academic. Am lucrat ca decan asociat la Universitatea din Chicago, ocupându-mă de serviciile comunitare şi ajutând tinerii să găsească oportunităţi de voluntariat. Apoi am devenit vicepreşedinte pentru afaceri comunitare la Centrul Medical al Universităţii din Chicago. Aşadar, am adus toată această experienţă cu mine la Casa Albă", a declarat Michelle Obama. "După toate acestea, a fi Prima Doamnă a fost, într-un fel, cel mai uşor lucru pe care l-am făcut. Pentru că, datorită acestei experienţe, am avut contact cu oameni, oportunităţi şi abilităţi", a subliniat ea în cadrul evenimentului la care au participat numeroşi lideri din diverse domenii.



"Aşadar, cred că experienţa este importantă, dar cred că expunerea este la fel de importantă pentru liderii buni. Pentru că trebuie să te vezi pe tine însuţi în oamenii pentru care lucrezi. Trebuie să te vezi pe tine însuţi în oamenii pe care îi conduci", a precizat fosta Primă Doamnă.



Potrivit lui Michelle Obama, "mai ales în aceste vremuri", liderii "trebuie să fie oameni decenţi şi oneşti. Ei trebuie să reprezinte ceea ce vor să conducă. Şi cred că bunătatea, empatia, deschiderea şi incluziunea, toate acestea sunt importante. Pentru că oamenii se uită la tine; mai ales tinerii. Ei observă tot ce facem. Şi când ai o platformă şi te afli în centrul atenţiei, ceea ce spui, cum te prezinţi, cum interacţionezi cu ceilalţi oameni, contează în mod absolut. Şi cred că mulţi dintre noi suntem martori la ceea ce se întâmplă când nu ai aceste lucruri".



Întrebată de moderatoarea evenimentului, Beatrice Cornacchia, responsabilă cu strategia de brand a companiei Mastercard, ce sfat ar oferi liderilor în legătură cu responsabilitatea, pentru a fi un model pentru generaţiile următoare, fosta Primă Doamnă a declarat că acest lucru "înseamnă totul". "Sunteţi în poziţia de a ajuta pe cineva mai tânăr. Şi cred că acesta este scopul nostru. Nu doar de a câştiga bani. Banii sunt buni, să-ţi câştigi existenţa, să le poţi oferi lucruri copiilor şi nepoţilor. Nu mă înţelegeţi greşit, înseamnă un efort important. Crearea de afaceri care au un impact, produse care sunt utile, toate acestea sunt importante. Dar dacă copiii noştri nu sunt întregi, dacă nu facem această muncă pentru a acorda prioritate viitorului lor, dacă nu vorbim în mod deliberat pentru a-i pregăti să fie oameni buni şi oneşti, care să aibă un impact asupra lumii, dacă nu tratăm toţi copiii ca pe copiii noştri, atunci facem ceva greşit", a spus Michelle Obama. Ea şi Barack Obama au împreună două fete, Malia, în vârstă de 27 de ani, şi Natasha, de 24 de ani.



Copiii "vin pe lume plini de posibilităţi", a subliniat fosta Primă Doamnă, în vârstă de 61 de ani. "Apoi cresc şi devin indivizi distructivi. Nu adaugă valoare dacă nu au acea iubire în fundamentul lor. Aşadar, este în interesul nostru să îi pregătim pentru a avea succes. Aşadar, da, cred că a fi un model de urmat face parte din misiunea noastră".



"Cred că este în interesul nostru să creăm această lume, să le-o predăm lor (copiilor, n.r.), ceea ce înseamnă că trebuie să fim pregătiţi să ne dăm la o parte. Şi cred că o parte importantă a leadershipului este să ştii când să te dai la o parte şi să te ocupi de pregătirea următoarei generaţii pentru a-ţi lua locul. Acesta este unul dintre motivele pentru care Barack şi cu mine colaborăm cu Centrul Prezidenţial, care se va deschide în iunie în Chicago, în partea de sud a oraşului. Va fi unul dintre singurele centre prezidenţiale situate într-o comunitate urbană, predominant de culoare. Iar scopul nostru principal este formarea următoarei generaţii de lideri, nu doar în Chicago, nu doar în Statele Unite, ci în întreaga lume, şi nu doar în politică sau în dezvoltarea comunităţii, ci credem că este responsabilitatea noastră să transmitem lucrurile mărunte pe care le-am învăţat tinerilor care încearcă cu adevărat să înţeleagă cum pot avea un impact", a adăugat Michelle Obama referindu-se la Centrul Prezidenţial Barack Obama, un proiect educativ ce va include, printre altele, un muzeu, o bibliotecă şi spaţii dedicate comunităţii, şi va găzdui Fundaţia Obama.



Autoarea cărţii de memorii devenită bestseller "Becoming" (2018), vândută în peste 17 milioane de exemplare în întreaga lume, urmată în 2022 de volumul "The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times", a declarat că se simte în permanenţă motivată şi că are "obiective clare". Ea a continuat să se implice în campanii pentru bunăstarea, educaţia şi sănătatea copiilor chiar şi în perioada petrecută la Casa Albă. "În timpul mandatului la Casa Albă, am reuşit să lansez în câţiva ani patru-cinci iniţiative. Şi pentru fiecare iniţiativă, aveam un set de obiective pe care încercam să le atingem. Aceasta a fost o motivaţie foarte utilă. Te trezeşti şi te întrebi: ce încercăm să facem? Încercăm să ajutăm copiii să fie mai sănătoşi? Încercăm să-i familiarizăm pe copii cu fructele şi legumele, ori încercăm să transmitem un mesaj clar ţării despre rolul şi sacrificiul familiilor militarilor noştri? Sunt atâtea lucruri de făcut. Cred că asta m-a ajutat să rămân concentrată, echilibrată şi puternică", a declarat ea la Bucureşti.



Michelle Obama nu ridică niciodată piciorul de pe pedala de acceleraţie, după cum a mărturisit. Uneori accelerează, alteori încetineşte, însă nu se opreşte niciodată. "Ultimii nouă ani au fost la fel de plini şi la fel de semnificativi ca şi cei opt ani petrecuţi la Casa Albă. Aşa funcţionează viaţa. Iar acesta este unul dintre motivele pentru care am ajuns unde sunt azi. Pentru că sper să continui să evoluez. Nu încetăm niciodată să devenim", a declarat ea.



"Evoluăm mereu şi totul nu este decât un capitol şi o perioadă. Opt ani la Casa Albă. A fost un capitol important. A fost semnificativ. Dar au fost zece ani de... mai mult. Şi, pentru noi, mai mult înseamnă mai multă implicare. Totul, de la dezvoltarea unui studio de producţie şi realizarea de filme independente şi premiate cu Oscar. Dezvoltarea unui podcast. În ultimii ani am scris două cărţi, a treia urmând să apară în noiembrie", a spus ea. În 2020, filmul "American Factory", primul documentar lansat de compania de producţie a lui Barack şi Michelle Obama, a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun documentar de lung metraj.



"Ştiu că toată lumea e ocupată", a admis fosta Prima Doamnă a SUA, amintind că este important ca toată lumea să se simtă motivată să aducă o schimbare în bine. "Ridicaţi-vă şi faceţi treaba în fiecare zi. Încercaţi să mergeţi mai departe. (...) Cred că trebuie să continuăm să facem asta, pentru că ne confruntăm cu vremuri grele în acest moment", a subliniat Michelle Obama.

Sursa: AGERPRES