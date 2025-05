Mihai Leu, mesaj emoționant din Terapie Intensivă

În mesajul său, campionul de box își exprimă recunoștința față de Dumnezeu, medici și de toți cei care i-au fost alături în această perioadă dificilă. El se află în continuare la secția de Terapie Intensivă, dar speră să fie mutat curând într-o rezervă pentru a începe recuperarea.

Mihai Leu aduce un omagiu special echipei medicale de la Spitalul Fundeni, condusă de profesorul Irinel Popescu, pe care îl descrie ca fiind un medic cu realizări excepționale în domeniul chirurgiei și transplantului hepatic în România.

„Vă mulțumesc din inimă! Am trecut din nou printr-o cumpănă, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, al medicilor și al gândurilor voastre bune, am reușit să merg mai departe. Vă simt aproape, iar fiecare mesaj de încurajare mi-a dat putere. Chiar dacă acum sunt în continuare la Terapie Intensivă, sper ca în curând să mă pot muta în rezervă și să încep recuperarea, să mă întorc la curse cât mai rapid. Sunt profund recunoscător echipei de la Spitalul Fundeni, conduse de domnul profesor Irinel Popescu. Aici lucrează niște oameni extraordinari, dedicați și cu suflet mare, cărora le datorez enorm. Mă bucur să știu că nu sunt singur în această luptă și am atât de mulți oameni alături de mine”, a postat Mihai Leu.

Acum 2 zile, Mihai Leu a fost detubat, însă medicii își păstrau un entuziasm rezervat. Surse medicale au spus, marți, în exclusivitate pentru Gândul, că starea lui Mihai Leu este în continuare gravă, medicii îl monitorizează permanent. Mihai Leu este fost campion mondial de box şi campion naţional de raliuri și viteză în coastă. El s-a remarcat ca pugilist, devenind campion mondial WBO la categoria semimijlocie în 1997.

Adus de urgență de la Hunedoara, sâmbătă seara, cu un elicopter SMURD, Mihai Leu a fost internat în Secția de Terapie Intensivă a Institutului Clinic Fundeni. În urma hemoragiei interne suferite, starea lui Mihai Leu s-a degradat, fiind necesară intubarea sa.

Fostul campion mondial de box şi campion naţional de raliuri, care a împlinit în 14 februarie 56 de ani, este în evidența Institutului Clinic Fundeni de mai bine de 10 ani, de când a fost diagnosticat cu cancer la colon.

(sursa: Mediafax)