Mii de angajați din administrația publică protestează în Piața Victoriei

de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   11:23
Mii de angajați din administrația publică protestează, luni, în Piața Victoriei, față de măsura reducerii numărului angajaților de la stat, cu 10%. Și angajații Guvernului s-au alăturat protestului.

Guvernul Bolojan vrea să reducă numărul angajaților din administrația publică cu 10 procente.

Acest lucru va duce la disponibilizarea a peste 13.000 persoane.

Protestatarii vor pleca în marș din Piata Victoriei spre Palatul Parlamentului și Ministerul Administrației și Dezvoltării Regionale.

Angajaților din administrația publică și s-au alăturat și angajații Guverului.

Oamenii au venit cu vuvuzele și cu pancarte pe care au scris mesaje precum: „Renunțați la privilegii”, „La muncă cu amantele și rudele” sau „Reduceți numărul parlamentarilor”.

La ora 15, o delegație din rândul protestatarilor va merge la discuții cu premierul Ilie Bolojan.

(sursa: Mediafax)

