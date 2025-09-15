Mii de angajați din administrația publică protestează în Piața Victoriei

Guvernul Bolojan vrea să reducă numărul angajaților din administrația publică cu 10 procente.

Acest lucru va duce la disponibilizarea a peste 13.000 persoane.

Protestatarii vor pleca în marș din Piata Victoriei spre Palatul Parlamentului și Ministerul Administrației și Dezvoltării Regionale.

Angajaților din administrația publică și s-au alăturat și angajații Guverului.

Oamenii au venit cu vuvuzele și cu pancarte pe care au scris mesaje precum: „Renunțați la privilegii”, „La muncă cu amantele și rudele” sau „Reduceți numărul parlamentarilor”.

La ora 15, o delegație din rândul protestatarilor va merge la discuții cu premierul Ilie Bolojan.

