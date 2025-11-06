x close
de Redacția Jurnalul    |    06 Noi 2025   •   01:00
Mii de români au rămas fără acces la bani: Probleme majore după fuziunea First Bank – Intesa Sanpaolo
Sursa foto: TeerawatWinyarat/Getty Images/iStockphoto

Situație critică pentru mii de clienți ai First Bank, după preluarea acesteia de către grupul italian Intesa Sanpaolo.

La scurt timp după finalizarea fuziunii, foarte mulți utilizatori s-au trezit că nu își mai pot accesa conturile bancare, aplicațiile sau cardurile, iar unii antreprenori nu au putut plăti salariile angajaților sau facturile către furnizori, scrie observatornews.ro.

Ce s-a întâmplat?

  • Fuziunea completă între First Bank și Intesa SanPaolo Bank a avut loc pe 31 octombrie 2025.

  • Softul și cardurile First Bank au fost înlocuite, iar clienții au fost anunțați că nu vor avea acces la conturi timp de 3 zile.

  • La peste o săptămână de la momentul schimbării, numeroși clienți semnalează disfuncționalități grave.

Ce spun clienții?

„Nu funcționează aplicația, cardul nu merge, iar la call-center nu răspunde nimeni. Am venit de patru ori la bancă în ultimele două zile” – client nemulțumit

Alți utilizatori au rămas cu sume blocate în conturi și au făcut cozi în sucursale, în lipsa unor răspunsuri clare.

 Antreprenorii, la limita răbdării

„Nu am putut opera nicio plată. Situația riscă să blocheze toată activitatea” – antreprenor afectat

Ce spune banca?

Reprezentanții Intesa SanPaolo susțin că:

  • Au extins programul zilnic cu 1 oră și jumătate.

  • Echipa de call-center a fost suplimentată.

  • Problemele afectează “un număr redus de clienți”.

Totuși, analiștii economicii critică situația, spunând că probleme de acest tip ar fi putut fi evitate printr-o planificare mai atentă.

Banca afirmă că în următoarele zile toate serviciile vor funcționa în mod normal, însă clienții continuă să semnaleze probleme.

