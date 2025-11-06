Mii de români au rămas fără acces la bani: Probleme majore după fuziunea First Bank – Intesa Sanpaolo

La scurt timp după finalizarea fuziunii, foarte mulți utilizatori s-au trezit că nu își mai pot accesa conturile bancare, aplicațiile sau cardurile, iar unii antreprenori nu au putut plăti salariile angajaților sau facturile către furnizori, scrie observatornews.ro.

Ce s-a întâmplat?

Fuziunea completă între First Bank și Intesa SanPaolo Bank a avut loc pe 31 octombrie 2025 .

Softul și cardurile First Bank au fost înlocuite, iar clienții au fost anunțați că nu vor avea acces la conturi timp de 3 zile .

La peste o săptămână de la momentul schimbării, numeroși clienți semnalează disfuncționalități grave.

Ce spun clienții?

„Nu funcționează aplicația, cardul nu merge, iar la call-center nu răspunde nimeni. Am venit de patru ori la bancă în ultimele două zile” – client nemulțumit

Alți utilizatori au rămas cu sume blocate în conturi și au făcut cozi în sucursale, în lipsa unor răspunsuri clare.

Antreprenorii, la limita răbdării

O firmă nu a putut plăti salariile celor 17 angajați.

Un alt client a fost în pericol să își suspende activitatea din cauza neplății furnizorilor.

„Nu am putut opera nicio plată. Situația riscă să blocheze toată activitatea” – antreprenor afectat

Ce spune banca?

Reprezentanții Intesa SanPaolo susțin că:

Au extins programul zilnic cu 1 oră și jumătate.

Echipa de call-center a fost suplimentată.

Problemele afectează “un număr redus de clienți”.

Totuși, analiștii economicii critică situația, spunând că probleme de acest tip ar fi putut fi evitate printr-o planificare mai atentă.

Banca afirmă că în următoarele zile toate serviciile vor funcționa în mod normal, însă clienții continuă să semnaleze probleme.