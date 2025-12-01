Live: Militari români și străini din structurile NATO defilează pe sub Arcul de Triumf, de Ziua Națională

Peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 în expoziție statică, și 45 de aeronave, participă la eveniment.



Potrivit MApN, la parada militară vor defila și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.



Totodată, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Național, în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiției militare de Ziua Națională.



În zona Arcului de Triumf din București va fi amplasată o expoziție de tehnică militară aparținând Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, care va putea fi vizitată după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14:30.



Pe 1 Decembrie, Drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, iar la bordul navelor maritime și fluviale se va ridica Marele Pavoaz.



Pe întreg teritoriul țării, reprezentanții Armatei României vor participa, la solicitarea și cu sprijinul autorităților locale, la pregătirea, organizarea și desfășurarea de ceremonii militare și religioase.



Militarii aflați în teatrele de operații și în misiuni externe vor participa la ceremonii și activități specifice organizate cu ocazia Zilei Naționale.



La 1 Decembrie 2025 se împlinesc 107 ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România.



În 1990, la 27 iulie, Parlamentul a hotărât ca ziua de 1 Decembrie să devină Ziua Națională a României.

