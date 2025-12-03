Număr record de pensionari din MAI. Cât este venitul mediu al celor peste 100.000 de foști angajați

Potrivit datelor prezentate de sursa citată, în cei opt ani de la intrarea în vigoare a legislației actuale, factura bugetului pentru pensiile de serviciu din MAI a urcat de patru ori.

Cele 9 miliarde de lei achitate în 2024 includ și diferențele rezultate din recalcularea pensiilor, plus alte ajustări efectuate pe parcursul anului.

Valoarea pensiei medii de serviciu a crescut semnificativ:

• peste 7.800 de lei brut lunar în 2024,

• cu 18% mai mult decât în 2023,

• și cel puțin dublu față de nivelul înregistrat în 2016.

Numărul mediu lunar al beneficiarilor plătiți de Casa de Pensii Sectorială a MAI se situează în 2024 aproape de 97.000, cu 7% peste nivelul din anul precedent.

Printre cei care primesc pensie de serviciu se numără: polițiști, jandarmi, pompieri, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 223/2015, cu modificările ulterioare.

Peste 102.000 pensionari MAI în toamna lui 2025

Creșterea numărului de beneficiari a continuat și în 2025: în luna aprilie a fost depășit pragul de 100.000 de pensionari, iar în septembrie s-a ajuns la peste 102.000 foști angajați ai MAI aflați în plată.

Regim special de contribuții: angajații MAI nu plătesc CAS, ci contribuție la bugetul de stat

Personalul în activitate din structurile MAI este exceptat de la plata contribuției de asigurări sociale (CAS), potrivit Legii 223/2015 și Codului fiscal. În schimb, aceștia achită o cotă individuală de 25% direct la bugetul de stat.

Codul fiscal, articolul 141 lit. c), prevede explicit:

Veniturile personalului militar în activitate, ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special, care lucrează în instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională, sunt exceptate de la plata CAS, fiind datorată contribuția individuală la bugetul de stat potrivit Legii nr. 223/2015.

Pensionarea în MAI: vârste mai mici și condiții diferite față de sistemul public

Regulile de ieșire la pensie pentru angajații MAI sunt stabilite tot prin Legea 223/2015.

Vârsta de pensionare este considerabil mai mică decât în sistemul public civil:

de regulă între 45 și 50 de ani,

• în funcție de grad, funcție și vechime în serviciu.

Stagiul minim este de 25 de ani de activitate, iar legea permite și forme de pensionare anticipată în condiții speciale, inclusiv reducerea vârstei standard pentru cei cu perioade îndelungate de muncă în structurile operative.

