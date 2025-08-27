Avalanșă de CV-uri pentru angajări la stat. Ministerul Economiei suspendă înscrierile

„Datorită numărului impresionant de aplicații – peste 2.000 de CV-uri primite în mai puțin de o săptămână – vom suspenda temporar înscrierile începând de mâine, 28.08.2025, ora 14:00”, au anunțat miercuri reprezentanții Ministerului Economiei.

Conform acestora, volumul foarte mare de CV-uri depășește resursa umană disponibilă în acest moment pentru procesare.

„De aceea, considerăm onest să suspendăm temporar înscrierile, pentru a putea analiza cu atenție toate candidaturile primite”, adaugă aceștia.

Ministrul Economiei Radu Miruță a lansat un apel la profesioniștii cu experiență juridică, economică și managerială să se implice în redresarea companiilor de stat prin aplicarea directă pe site-ul instituției.

Ministerul a pus la dispoziție un mecanism simplu pe site-ul instituției unde specialiștii din România își pot încărca CV-urile pentru a candida la funcții de conducere sau administratori speciali în companiile de stat. Este vorba de un formular simplu, unde cei intersați își introduc datele personale – nume, prenume, număr de telefon și e-mail și încarcă un CV. Înscrierea pe platformă nu se face direct pentru o anumită companie, deoarece sunt anumite criterii stabilite prin lege privind componența consiliilor de administrație, a transmis săptămâna trecută Ministerul Economiei.

(sursa: Mediafax)