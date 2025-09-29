Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 547,5 milioane de lei de la bănci

Valoarea nominală a emisiunii de luni a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,271 miliarde de lei.



Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 60 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.



Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.



Suma totală, de 6,995 miliarde lei, este cu 385 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna august a acestui an, de 6,61 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

AGERPRES