Ministerul Finanţelor a planificat împrumuturi de peste 7,7 miliarde de lei, în luna noiembrie 2025

Suma totală, de 7,745 miliarde lei, este cu 245 milioane de lei mai mică faţă de cea care a fost programată în luna octombrie a acestui an, de 7,99 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.



Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, pe 26 noiembrie va fi organizată licitaţie pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, în sumă de 500 milioane de lei, cu scadenţa în 25 noiembrie 2026.



De asemenea, pe parcursul lunii noiembrie vor fi organizate licitaţii pentru 13 emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 6,3 miliarde lei, urmate a doua zi de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a emisiunii de obligaţiuni (945 milioane de lei în total).



Astfel, au fost programate licitaţii pentru 12 emisiuni de obligaţiuni de 500 milioane lei, în 3 noiembrie (două emisiuni), 6 noiembrie (două), 10 noiembrie (două), 13 noiembrie (două), 7 noiembrie, 20 noiembrie, 24 noiembrie şi 26 noiembrie, şi o emisiune de obligaţiuni de 300 milioane lei, în 24 noiembrie. AGERPRES