Celulă de criză la Ministerul Mediului: Comitetul pentru situații de urgență, convocat de urgență din cauza viiturilor

Ședința extraordinară a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop, fiind analizate prognozele pentru perioada 20-21 iulie și măsurile necesare pentru protejarea populației și limitarea efectelor fenomenelor periculoase.

Autoritățile avertizează că România se confruntă cu un episod de vreme severă, caracterizat de temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat, ploi torențiale, vijelii, grindină și descărcări electrice.

Secretarul de stat Raul Pop le-a recomandat cetățenilor să urmărească avertizările oficiale, să respecte indicațiile autorităților și să evite deplasările sau camparea în apropierea râurilor și torenților.

„Ținând cont de evoluția fenomenelor hidrometeorologice pentru următorul interval de timp și de posibilitatea producerii unor precipitații importante cantitativ în perioade scurte, recomandăm cetățenilor să acorde o atenție sporită avertizărilor oficiale emise de ANM și INHGA, să respecte indicațiile autorităților și ale personalului Inspectoratului pentru Situații de Urgență și să evite deplasările sau camparea în apropierea râurilor și torenților”, a subliniat Raul Pop.

Pop le-a recomandat oamenilor să manifeste o vigilență sporită și să urmărească informațiile actualizate, inclusiv pe platforma fiipregatit.ro.

Pentru perioada 20 iulie, ora 10.00 – 21 iulie, ora 10.00, este în vigoare un cod galben de caniculă în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei. Temperaturile maxime vor ajunge la 34-35 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic.

Totodată, un cod portocaliu de furtuni este valabil luni, între orele 12.00 și 22.00, în cea mai mare parte a Moldovei, în nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații Meridionali și Orientali.

Sunt prognozate averse torențiale, vijelii cu rafale de 70-90 de kilometri pe oră, grindină de dimensiuni medii și posibil mari și cantități de apă care, pe arii restrânse, pot depăși 60-70 de litri pe metrul pătrat.

Pentru intervalul 20-21 iulie, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică ce vizează scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice Someșul Mare, Mureș, Olt, Argeș, Ialomița, Siret, Prut și râurile din Dobrogea, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Pentru intervalul 20.07.2026, ora 12.00 - 21.07.2026, ora 12.00, INHGA a emis o avertizare hidrologică de cod galben pe râurile din bazinele hidrografice Someșul Mare (județul Bistrița-Năsăud), Mureș (județele Harghita și Mureș), Olt (județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș), Olteț (județele Gorj și Vâlcea), Argeș (județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov), Ialomița (județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova (județele Prahova și Ialomița), Buzău (județele Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat (județele Vrancea și Buzău), Putna (județul Vrancea), Bârlad (județele Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați și Vrancea), Trotuș (județele Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea), Bistrița (județele Suceava, Harghita, Neamț și Bacău), Moldova (județele Suceava și Neamț), Suceava (județul Suceava), Siret (județele Vrancea și Galați), Jijia (județele Botoșani și Iași), Prut (județele Vaslui și Galați) și pe râurile din Dobrogea (județele Constanța și Tulcea).

De asemenea, pentru intervalul 20.07.2026, ora 12.00 - 21.07.2026, ora 09.00, a fost emisă o avertizare hidrologică de cod portocaliu pe râurile din bazinele hidrografice Râul Doamnei (județele Argeș și Dâmbovița), Ialomița (județele Dâmbovița și Prahova), Prahova (județul Prahova), Buzău (județele Buzău și Prahova), Putna (județul Vrancea), Trotuș (județele Harghita, Bacău, Neamț și Covasna), Bistrița (județele Neamț, Harghita și Bacău), Moldova (județele Suceava și Neamț), Bârlad (județele Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați și Vrancea), Jijia (județele Botoșani și Iași) și pe râurile din județul Tulcea.

În cadrul ședinței au fost dispuse monitorizarea permanentă a fenomenelor meteo și hidrologice, pregătirea intervențiilor în zonele cu risc ridicat și informarea autorităților locale și a populației cu privire la evoluția avertizărilor.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a recomandat cetățenilor să urmărească permanent avertizările oficiale emise de ANM și INHGA, să evite deplasările în timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase și să respecte recomandările autorităților pentru prevenirea situațiilor de risc.

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(sursa: Mediafax)