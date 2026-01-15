Guvernul a aprobat o investiție de peste 144 milioane de lei pentru digitalizarea AFM

Potrivit Ministerului Mediului, proiectul „Sistem Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu (SIIAFM)” reprezintă un demers strategic în procesul de modernizare și digitalizare a administrației publice din domeniul mediului.

„Acest proiect reprezintă un pas esențial pentru transformarea digitală a AFM și pentru modul în care va avea loc interacțiunea cu beneficiarii programelor derulate. Noul sistem informatic va permite simplificarea procedurilor, reducerea timpilor de procesare a solicitărilor și creșterea nivelului de control și trasabilitate a operațiunilor. Asta înseamnnă eficiență, transparență, predictibilitate, date mai clare în timp real, precum și acces mai facil și sigur pentru toți utilizatorii”, a declarat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Ministerul Mediului a precizat că proiectul presupune crearea unei platforme informatice integrate care va digitaliza toate fluxurile de lucru ale Administrației Fondului pentru Mediu, de la gestionarea programelor de finanțare și a contribuțiilor de mediu până la relația cu cetățenii și mediul de afaceri.

Potrivit sursei citate, sistemul va include componente de cloud, securitate cibernetică, interoperabilitate, analiză de date, aplicație mobilă și instrumente de suport decizional.

Valoarea totală a proiectului este de 144,8 milioane de lei, din care 131,3 milioane de lei sunt alocați investițiilor, iar 13,4 milioane de lei sunt destinați cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Cheltuielile de investiții sunt propuse spre finanțare din fonduri externe nerambursabile, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), a mai transmis ministerul.

Durata estimată de implementare a proiectului este de 29 de luni.

(sursa: Mediafax)