Ciprian Șerban, discuții cu responsabilii transporturilor, în contextul codurilor meteo

„În cadrul discuțiilor, au fost prezentate informări detaliate privind stadiul pregătirilor pentru intervențiile de deszăpezire și pentru asigurarea continuității traficului și siguranței circulației pe toate rețelele de transport aflate în administrarea sau coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Responsabilii din cadrul unităților au prezentat situația utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante, a personalului mobilizat și stadiului pregătirilor pentru intervenție rapidă. De asemenea, au fost analizate măsurile de coordonare și mecanismele de comunicare operativă, astfel încât eventualele probleme să fie gestionate eficient și în timp util”, a transmis Ministerul Transporturilor într-un comunicat.

Reprezentanții CNAIR au informat că, în zonele vizate de codurile meteo, sunt mobilizate 1.571 de utilaje și aproximativ 3.000 de angajați pentru a menține drumurile deschise în condiții de siguranță.

Potrivit sursei citate, pentru activitățile de deszăpezire sunt pregătite 76.404 tone de sare și 785 de tone de clorură de calciu care vor fi utilizate în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de necesitățile operative.

Ministerul Transporturilor a precizat că decizia de închidere a circulației pe anumite sectoare de drum se ia exclusiv în colaborare cu Poliția Rutieră și doar când siguranța participanților la trafic este pusă în pericol.

În cazul transportului feroviar sunt pregătite pentru intervenție 33 de pluguri (15 hidraulice și 18 simple), care vor acționa în funcție de zonele stabilite de Comandamentul Operațional și de situația din fiecare sucursală regională. Pentru remedierea deranjamentelor sunt disponibile 127 de mijloace de intervenție, iar pentru linia de contact sunt pregătite 77 de drezine pantograf. Sectorul Exploatare din cadrul CFR Infrastructură a mobilizat 781 de angajați, cu posibilitatea suplimentării în situații de extremă urgență.

În cazul celor 17 aeroporturi din România sunt pregătite să intervină 161 de utilaje pentru deszăpezire, dar există și stocuri de peste 167 de tone de material solid și 297 de tone de degivrant lichid.

În ceea ce privește infrastructura portuară doar Bara Sulina este închisă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

„Siguranța cetățenilor și menținerea funcționalității infrastructurii de transport sunt priorități absolute. Am solicitat tuturor structurilor aflate sub autoritatea ministerului să fie pregătite pentru intervenție imediată, să monitorizeze permanent situația din teren și să acționeze coordonat, astfel încât efectele condițiilor meteo severe să fie reduse la minimum”, a declarat Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor.

